ROSIĆI I ALEKSIĆI ZBOG PEČENJA PAPRIKA UMALO ZAGLAVILI ROBIJU U KANADI?! A onda je proradio srpski inat! Evo kako su se uzjogunili

BEOGRAD - Goranu Rosiću, verovatno jedinom Srbinu koji je dospeo na sud zbog pečenja paprike u vlastitom dvorištu, čitavih godinu dana posle tadašnjeg procesa protiv njega, nadležni državni organi nisu uspeli da pronađu krivicu i kazne ga.

Štaviše, Rosić je uspeo ceo slučaj da preokrene u svoju korist, pisalo se naširoko u srpskim medijima pre četiri godine a ljudi čitali u neverici.

Zbog pečenih paprika na robiju?!

SRBINU PRETIO ZATVOR ZBOG PEČENJA PAPRIKA U KANADI, A SAD TRAŽI ODŠTETU OD 15 MILIONA DOLARA: Evo kako je preokrenuo sistem u svoju korist!

Godinu dana pre toga Rosići su se našli licem u lice sa kanadskim pravosuđem samo zato što su u tuđini hteli da naprave domaći ajvar, da ih mine želja za zavičajem. Ko i svako, paprike su pekli u rođenom dvorištu na starinski srpski način, a vest o tome tada je postala ne samo udarna u skoro svim domaćim medijima nego su Rosići postali i svetski viral.

Komšinica ga je prijavila, vatrogasci su brže-bolje dojurili u njegovo dvorište, a ubrzo je usledila i tužba. Pretila mu je kazna od 50.000 dolara – posebno njemu, posebno njegovoj supruzi ili zatvorska kazna od godinu dana u slučaju da ne plati.

A onda je proradio srpski inat Prošle godine tvrdio je da neće dati ni jedan jedini cent. Do dana današnjeg ostao je dosledan. Na kraju su čak morali da ga udalje iz sudnice zato što je, kako je Rosić pre pet godina rekao za BKTVNews, jedan od vatrogasaca priznao da je fotografija roštilja u njegovom predmetu podmetnuta. „Jedina opcija im je bila da smisle nešto protiv mene. Odmah sam u sudnici rekao: „Gospodine sudija, imate čistu situaciju, vidite da je ova fotografija lažna, zahtevam da se suđenje protiv mene odmah prekine“, dodao je tada Rosić priznajući da ga je sudijin odgovor iznenadio, ali ne i obeshrabrio. „Rekao mi je da će me, ako me uhvati da lažem, kazniti posebno zbog pečenja paprike, posebno zbog prevare suda“, objasnio je tada on.

Na kraju, sudija je odustao od izricanja kazne zatvora Goranu, ali ga je sankcionisao sa 305 dolara, a takođe i njegovu suprugu istom sumom novca. Međutim Rosić se nije tako lako predao. Odmah je uložio žalbu, te je 13. marta 2018. godine njegov slučaj dospeo i na Viši sud.

„Tu nas je sačekao advokat opštine u kojoj stanujem. Rekao je sudiji da sam bio u opštini da tražim pet miliona dolara odštete zbog toga što sam neosnovano kažnjen“, ističe Goran navodeći da je ovo još jedna u nizu gnusnih laži u ovom procesu.

SRPSKE MUKE U KANADI: Aleksići zbog ajvara idu u zatvor?!

„Nije tačno da sam tražio tu sumu. Tražio sam 15 miliona dolara! Teraćemo se, gospodo, do kraja, to sam im rekao!“

Muke sa prevodiocima

Da stvari budu još komplikovanije i da ceo slučaj bude još zanimljiviji, Rosićima kao da je bilo onemogućeno da prate sudski postupak na srpskom jeziku.

“Doveli su nam prvo Hrvaticu kao prevodioc, a zatim Mađaricu. Žena ne zna ni reč srpskog, ni bosanskog, ni hrvatskog! Pitao sam je odakle je, a ona kaže “Iz severne Srbije, iz Segedina”. Zamislite taj bezobrazluk! Nema smisla, morao sam sudiju da ubeđujem da je Segedin u Mađarskoj”, priča naš sagovornik.

I Aleksići na mukama zbog ajvara u tuđini Bračni par Aleksić, koji već godinama živi u Kanadi, našao se licem u lice s kanadskim pravosudnim organima, i to zbog pečenih paprika! Kako kažu, iako su Srbiju napustili davno, pripremanja zimnice se nikad nisu odrekli, kao ni pečenja crvene paprike šilje za ajvar na starinski način, pisali su beogradski mediji pre pet godina prenoseći ovu neverovatnu priču. - Mi već godinama pečemo papriku i spremamo ajvar u svom dvorištu. I ne samo ajvar, već i ostali kiseliš, i do sada niko nije imao primedbi. Živim u Kanadi od 1989. godine i dobro znam sve njihove propise. Baš zbog toga nisam palio vatru na otvorenom, već u buretu, pa na bure stavim žicu za roštilj. Međutim, očigledno da je to nekome sad zasmetalo, pretpostavljam da me komšinica prijavila, pa su nam ubrzo u dvorište dojurili vatrogasci, a potom je stigla i tužba nekoliko dana kasnije - objašnjava Goran Aleksić i dodaje da je na nekoliko ročišta sa kanadskim delioca pravde imao ozbiljnih problema. Recimo, jednom sudiji nije se dopalo kako sam se obukao, jer sam na suđenje došao u majici s likom Vladimira Putina na kojoj je pisalo: "Sve ide po planu" a na glavi sam nosio ličku kapu s resicama na kojoj je bio izvezen dvoglavi orao. Sudija se razbesneo, rekao mi da sam provokator i zahtevao je da skinem kapu, ali ja sam to odbio, rekavši mu da kad naredi Pakistancima da skinu turban, tad ću i ja skinuti moj srpski fes - priča sagovornik i napominje da postupak protiv njegove žene Anice i njega još traje, ali i da ovih dana očekuje sudski rasplet događaja. - Kanađani obožavaju ajvar, svake godine smo našim kanadskim prijateljima žena i ja poklanjali po teglu, a u goste kad nam dolaze traže ajvar i zimi i leti. Možda u ponedeljak kad je zakazano ročište ponesem i sudiji jednu, sumnjam da će moći da odoli - kaže kroz smeh Goran i napominje da je prema važećem kanadskom zakonu za nepoštovanje zabrane paljenja vatre na otvorenom u određeno vreme propisana kazna u Kanadi 50.000 dolara, a ko nema da plati ide u zatvor godinu dana. Ipak, optimističan je i nada se srećnom kraju. Kanadski senat izvinio se Aleksićima Aleksić je, kako kaže, više iz šale tražio u sudnici i prevodioca, i to za sebe za bošnjački jezik, jer je Srbin rođen u Jajcu, a za ženu za srpski. Međutim, taj zahtev je poprilično naljutio sudiju. - Sudija mi je doslovno rekao: U mojoj sudnici musliman ne može da bude prisutan. Šokirao sam se i kazao mu da je rasista. Ne mogu da grešim dušu, tog sudiju više nikada nisam video u sudnici, a povodom tog problema pre dva dana stiglo nam je i pismo od kanadskog Senata sa izvinjenjem.

Još veća ironija je što su Rosićima, nakon Mađarice, doveli Albanca da im bude prevodilac. Sudija je na Rosićevo insistiranje, zbog nepoštovanja prava prevoda na maternji jezik morao da bude izuzet iz postupka, tvrdi Goran.

Taman kada se sudska ujdurma malo stišala, Rosić je odlučio da ponovo napravi zapršku. Ovoga puta ne u sudu sa argumentima i dokumentacijom, već u dvorištu sa paprikom. Opet.

“U oktobru prošle godine vatrogasci su opet došli, to je bila nedelja ujutru, sećam se, dolazi kamion ispred moje kuće, izlazi neka žena. Odmah sam znao u čemu je stvar i odmah sam joj rekao – pre nego što pokušate da uradite to što želite, moram da Vas pitam – imate li vi ovlašćenje da upadate na moj posed? Znala je da nema, pa je pozvala policiju da to učini umesto nje”, kaže Rosić.

Ubrzo zatim došla su dva policajca. Uveo ih je u dvorište i prstom pokazao da pogledaju prozore na susednoj kući. Bile su, kaže, ugrađene dve kamere kako bi ga snimali sve što radi.

“Onog trenutka kada sednete u auto i krenete odavde imate 30 minuta da se ove kamere uklone. Ako vi, gospodo policajci, to ne učinite, ja ulazim, skidam ih i lomim, neće moju porodicu i mene niko špijunirati. Policajac je ušao unutra kod te komšinice i potrgao kamere”, ističe Goran.

