STOJANOVIĆI ČEKAJU PRAZNIKE BEZ RUČKA I U ORONULOJ KUĆI: Vojislav (14) živi sa teško bolesnim roditeljima, a ima samo 2 želje

Dolaze praznici, kuće se pune ukrasima, praznična euforija raste, a porodica Stojanović iz Prokuplja nema mogućnosti ni da se pripremi za predstojeće Novogodišnje i Božićne praznike.

Već godinama žive u kući nedostojnoj za čoveka uopšte, a posebno u 21. veku. Majka Snežana (56) je teško bolesna, otac Perica (52), ratni veteran, takođe, a Vojislav (14), koji se trudi da i dalje bude dete, ali i da pomaže roditeljima, provode dane u neizvesnosti i nadaju se da će praznike dočekati barem u okrečenoj kući…

- Moja je želja da mi mama ozdravi i da zidovi budu beli - skromno kaže Vojislav dok grli svoju majku Snežanu.

On joj je desna ruka i pomaže joj da prebrodi bolest.

Snežana je pre dve godine operisala tumor na mozgu, a nedavno joj je dijagnostifikovan tumor na štitastoj žlezdi. Moraće na operaciju, ali ne znaju kada pre operacije Snežana mora da uradi sve potrebne analize. Za to vreme Vojislav pomaže majci oko kućnih poslova, ide u školu i zajedno sa ocem ide u nadnicu ne bi li obezbedili osnovna sredstva za život.

Pericu je zatekao rat kao vojnika u Hrvatskoj. Kasnije je bio mobilisan i u Bosni i Hercegovini. Posle, kada se zaratilo na Kosovu i Metohiji, takođe je bio mobilisan i poslat u rat. Nakon završetka rata, razboleo se i imao je teških psihičkih problema.

Ova porodica prima šest meseci u godini socijalnu pomoć od 13.500 dinara i dečiji dodatak tokom čitave godine od 6.000 dinara. Od tih para ne mogu da kupe ni osnovne potrepštine, a kamoli da srede dom u kojem žive.

- Da je lako, nije. Trpimo i do skoro nismo tražili pomoć ni od koga, ali sada nas je baš pritislo sa svih strana. Moja bolest, lečenje, kuća koja se raspada. Žao mi je Vojislava, jer nema detinjstvo kakvo treba da ima dete, nego se brine o meni, ide sa Pericom da zarađuje novac. Nije to za dete. Sramota me je što nema gde da dovede drugove iz škole i kada neko naiđe, srce hoće da mi pukne. Vidim da on ne želi da me sekira, pa ne pokazuje da mu je teško, ali sigurno pati - objašnjava Snežana dok joj kreću suze koje pokušava da sakrije.

A dečak prilazi i grli majku. Gleda je kao svetinju. Osmehuje se i iz njegovih plavih očiju govori čista dečija ljubav. Dečija ljubav koja se raduje Božiću i Novoj Godini. Ide i Božić i Nova Godina. Ne pitamo šta će biti na trpezi jer znamo da ima dana kada Vojislav i njegovi roditelji samo jednom dnevno pojedu po nešto.

Humanitarna pomoć za porodicu Stojanović iz Prokuplja • Credit Card: https://28jun.org/donate • PayPal: info@28jun.org • Facebook Fundraiser: https://www.facebook.com/donate/3245693855695715/ • SMS: Pošalji 1 na 1733 • Dinarski račun: (Ime) 28. Jun // 265 - 1110310003427 - 97 // Šifra plaćanja: 287 ili 288 • Bank Transfer Austria (EU): (Name) Humanitäre Organisation 28.Jun // IBAN: AT372011184561424300 // SWIFT(BIC): GIBAATWWXXX

- Hoćemo li dozvoliti da ova porodica dočeka Božić bez ručka? Perica je žrtvovao svoje zdravlje, čuvajući nas, braneći nas, i sada mi moramo zaštititi njega i njegovu porodicu. Plan nam je da odmah počnemo sa renoviranjem njihovog doma kako bi dostojno dočekali Božić i da Vojislavu makar malo olakšamo i ulepšamo detinjstvo. Mogu li Perica i njegova porodica da računaju na vas? Na nas!? Molim vas, hajde da pomognemo zajedničkim snagama Vojislavu i njegovoj porodici - ističe Snežana Dimitrijević iz Humanitarne organizacije "28. jun".

