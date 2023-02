FONDACIJA "SVETOZAR MILETIĆ" - Čuvamo srpsku kulturu i tradiciju u Subotici!

Svetozar Miletić je bio čovek koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda. Prepoznajući njegov značaj, Fondacija “Svetozar Miletić” otvorila je svoj ogranak u Subotici krajem prošle godine sa ciljem da vrate priču i ideju o srpskoj Subotici i da okupe državu i narod oko zajedničkih ideja kao što su pismenost, obrazovanje i rodoljublje, kroz različite aktivnosti. U razgovoru sa predstavnicima Fondacije “Svetozar Miletić” u Subotici, Ljubicom Bertović i Nevenom Veinović, saznali smo sve detalje!

“Mi smo ogranak Fondacije “Svetozar Miletić” u Subotici otvorili 6. decembra 2022. godine, simbolično na dan rođenja čika Jove Zmaja koji je zapravo i najlepše besedio o Miletiću. Mi ćemo kroz razne aktivnosti kako pojedinaca tako i drugih fondacija u Subotici da promovišemo taj neki građanski narativ po kome je Miletić i bio poznat i prepoznatljiv, a sa druge strane želimo da na velika vrata vratimo zapravo priču i ideju o srpskoj Subotici. Zapravo ideju o očuvanju srpske tradicije i kulture u Subotici, s obzirom da prošle godine kada je otvorena fondacija i ogranak fondacije, mi slavimo 200 godina od osnivanja prve pravoslavne crkve u ovom gradu. Tako da ima puno simbolike i zaista smatramo da je ogranak Fondacije “Svetozar Miletić” u Subotici bio preko potreban i da će zapravo biti kuća svih budućih i članova fondacije ali i prijatelja koji će želeti da daju svoj doprinos Miletićevim idejama” objašnjava Ljubica Bertović iz Fondacije “Svetozar Miletić”.

1 / 7 Foto: Subotica živi

O značaju Svetozara Miletića za naš narod, govorila nam je Nevena Veinović, koja je ovom prilikom i citirala stihove Jovana Jovanovića Zmaja o Miletiću!

“Svetozar Miletić je bio advokat, pisac i novinar i značaj Svetozara Miletića za srpski narod je zaista neprikosnoven. On je bio političar koji se borio za interese srpskog naroda u Vojvodini u tadašnjem austrougarskom carstvu, tako da možemo reći da je bio najznačajniji borac za prava srpskog naroda u 19. veku. Takođe, bio je i najmlađi gradonačelnik Novog Sada. Negde najlepše reči o Svetozaru Miletiću zapisao je čika Jova Zmaj u svom jednom stihu koji glasi: “Dižite decu iz kolevke da zapamte njegov lik”. To zapravo govori o značaju Svetozara Miletića za naš narod i o tragu koji je on ostavio na istoriju Srbije” izjavila je Nevena Veinović iz Fondacije “Svetozar Miletić”, za Subotica živi.

Grad Subotica