Sportski borilački klub „Spartak Enpi“ obeležio uspešno završenu takmičarsku sezonu

Sportski borilački klub „Spartak-Enpi“ izveštajem o urađenom u periodu od juna 2022. do juna 2023. godine, proglašenjem najboljih takmičara, svečanom dodelom pojaseva onima koji su položili za veća učenička i majstorska karate zvanja i uručenjem plaketa zaslužnima za doprinos razvoju karate sporta i ovog kluba – obeležio uspešno završenu takmičarsku sezonu. Na prigodnoj svečanosti, upriličenoj tim povodom u sali Gimnazije „Svetozar Marković“, gradonačelniku Stevanu Bakiću uručena je plaketa za podršku Grada Subotice prilikom odlaska na prvenstvo sveta u Češku i na evropsko prvenstvo u Italiju i za puno razumevanje koje je gradonačelnik Bakić imao za taj klub.

„U poslednje vreme izuzetno emotivnim me čine članovi i sportisti Karate kluba Spartak Enpi što svojim rezultatima, što priznanjima koje mi uruče, a i ponosan sam kad vidim ovoliko dece i ovoliko sportista, jer znam da i grad Subotica i država Srbija imaju lepu budućnost. Kao bivši sportista i neko ko ima dovoljno iskustva u životu i rukovođenju, organizaciji, život me naučio da postoje tri oblasti jako bitne u životu, a to su sport, obrazovanje i kultura“, rekao je gradonačelnik Bakić.

Sport je oblast, naglasio je Stevan Bakić, koja izuzetno utiče na formiranje ličnosti i karaktera.

„Sve promocije i prijeme koje organizujem za sportiste nisu samo promocije njihovih imena i njihovih rezultata već put na koji pokušavam da ukažem svojim saradnicima deci i mladima grada Subotice ko treba da im bude uzor u životu. A u životu treba da im budu uzori ovi ljudi“, istakao je Stevan Bakić.

On se osvrnuo i na značaj vrednosti koje deca nose iz porodice.

„Za razliku od naših roditelja koji su znali šta je vaspitna mera, a šta porodično nasilje, koji su znali da vaspitavaju svoju decu, da ih nadziru i kontrolišu, nažalost u poslednje vreme neki nam dele savete kako treba s decom razgovorati i kako i za šta treba deca da se opredeljuju. Pokušavaju da nam unište, razore izuzetno važnu instituciju, koja je za mene osnovna ćelija i grada i države, a to je institucija porodice. I u školi i u klubu je nadogradnja onoga što deca nose iz kuće i zato su, po meni, osnova svega roditelji. Profesori, nastavnici i treneri rade nadgradnju i usmeravaju ih dalje, kojim pravcem da idu u životu“, istakao je Stevan Bakić.

On je naglasio da je ponosan i na sportiste Karate kluba „Spartak Enpi“ i na sve subotičke sportiste, jer je Subotica zahvaljujući njihovim rezultatima dobili izuzetno važno priznanje, a to je Evropski grad sporta za 2024. godinu.

„I ovom prilikom čestitam svim dobitnicima priznanja i kako je jednom rekao Milorad Ćopić medalje se osvajaju na svakom treningu, a na turnirima se one samo pokupe. I svaka medalja ima svoju draž, da li je osvojena u Čoki, Senti, Vranju, Beogradu ili Palermu, Atini, Pragu, jer je osvojena na tatamijima, tamo gde nema popusta i pomoći gde se borite sami. Želim vam svako dobro i uspeh u životu, svim mladim i osvajačima želim da nebo bude granica“, zaključio je Stevan Bakić.

Osnivač i glavni trener u ovom klubu, Milorad Ćopić, naveo je kako je iza Sportskog borilačkog kluba „Spartak-Enpi“ jedna naporna i uspešna godina u kojoj su, između ostalih takmičenja imali učešće na Svetskom i Evropskom prvenstvu, Evropskim školskim borilačkim igrama i organizaciju Super Enpi kupa. U minuloj godini “Spartak-Enpi” osvojio je 185 zlatnih, 115 srebrnih i 117 bronzanih medalja.

