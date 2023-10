OVO JE HEROJ IZ INOSTRANSTVA KOJI JE PREŠAO CELU SRBIJU DA BI SPASAO SRNU: Miloš u romingu zvao 50 brojeva samo u jednom cilju

U petak smo čuli zaista dirljivu priču o Milošu Magudu, pilotu iz Budve koji je slučajno na putu u okolini Vršca naišao na povređenu srnu, stavio je u svoj auto i krenuo ka Vršcu da potraži pomoć.

Dugo su trajali telefonski pozivi, prebacivanje odgovornosti i pokušaji da se srni pomogne, a vreme nije ono što su Miloš i povređena životinja imali. Na kraju odlučio je da se autom zaputi skroz na jug Srbije, u Niš, u udruženje "Zoo planet" koje je srećom zbrinulo srnu i ona se i sada nalazi kod njih.

Aleksandar Gavrić, iz organizacije Animal Rescue Srbija, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovom herojskom činu Miloša.

- Nas ima još dvojica u organizaciji i javljamo se 365 dana u godini od 12 do 20 časova. On je nas zvao oko 22 časova kada je naš telefon isključen faktički. Mi smo to videli po lostingu koji nam je poslao i još je pozvao 50 telefona raznih i to još sa svog crnogorskog broja. Nije mu bilo žao da troši novac. Nije mu bilo žao da upropasti luksuzan auto od krvlju. Njemu je samo bilo važno da spasi životinju - rekao je Gavrić i dodao:

- Onda je meni palo na pamet da ga stavimo u medije i da ljudi čuju taj pozitivan primer. Jer se upravo pre toga desilo ono sa lavicom Kiki koji je bio negativan primer i hajde malo da istaknemo pozitivne primere. Jedva sam ga nagovorio da izađe u medije. Nije hteo da se eksponira.

Gavrić se potom osvrnuo i na to kako bi trebalo da se reaguje u takvim situacijama.

- Mi imamo jednu paradoksalnu situaciju. Ne smete da dirate divlju životinju, a nema ko da je pomogne. Ako je vi dirate, možete da budete krivično gonjeni jer ste unesrećili divlju životinju koja je na primer zaštićena vrsta i onda ste vi krivi. Mi bi trebali da imamo posebne stubove koji se time bave, ali ne može da se stigne svuda od ovolike količine posla - rekao je Gavrić i nastavio:

- Miloš je uradio sve što je trebalo. Kada nas je Miloš pozvao i kada sam mu rekao koga sve treba da zove, on je rekao da je sve njih već pozvao. Za sve divlje životinje je Zavod za zaštitu prirode nadležan. To je prva krovna institucija koja je nadležna za sve to. Pošto je u pitanju divlja životinja to je pokrajinski Zavod za zaštitu prirode, dakle ne republički. Ali ako oni ne rade u to vreme kada je noć, kako da vam se jave. Onda ostaje samo policija. Često se dešava kada je pozovete, da ni oni sami ne znaju koga da pozovu. U Beogradu je to mnogo lakše, ali na teritoriji Vojvodine vi možete jedino da nosite te divlje životinje u zološki vrt. Onda opet imate situaciju da su veterinari u zološkim vrtovima opterećeni i ne mogu da prime sve te životinje. Mi u Srbiji nemamo ni jedan rehabilitacioni centar za ovakav tip životinja.

