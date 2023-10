Ponovo se dogodilo nedužno hapšenje Srba na teritoriji Kosova i Metohije. Ovog puta se sve dogodilo u Zubinom Potoku, 27-godišnjem Stefanu Spasojeviću.

Uhapsili su ga, po njegovim rečima, jer je nosio majicu sa srpskim manastirima sa natpisom na ćirilici "Ne damo te zemljo Dušanova".

foto: Printscreen/Kosovo-online

To je zasmetalo pripadnicima tzv. kosovske policije. Ovo je još jedan banalni razlog za hapšenje.

A koji je cilj svega ovoga, odgonetnuo je gost "Redakcije" Vladimir Kljajić, politikolog.

- Videli smo Kurtijevu politiku za ovih godinu dana, a to je ustvari ideja, ceo cilj je teror nad srpskim narodom na Kosovu. Svakako je cilj da Srbi napuste svoje ognjište, kako bi posle u pregovorima, pozicija Prištine bila daleko bolja. Imajući u vidu da ako nemate stanovništvo, onda je vaša pozicija dosta slabija, ali i razumevanje međunarodne zajednice. Posle Banjske, situacije za Srbe je dosta gora. Možemo da očekujemo da će u narednom periodu Kurti koristiti ovu mogućnost, odnosno taj kar blanš koji je dobio pod imenom borbe protiv terorizma, kako je on to nazvao - započeo je Kljajić, pa nastavio:

01:13 NAKON BANJSKE, SRBIJA SE NALAZI U LOŠOJ POZICIJI Kljaljić: Kurti će ubuduće imati više razumevanja od međunarodne zajednice!

- Nastaviće teror nad srpskim narodom, vršiće sve te lažne optužbe, da ljude hapsi usred noći, sve te stvari mu se sada gledaju sa više razumevanja iz međunarodne zajednice.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:20 Kosovo je srce Srbije