HOĆETE NOVI BICIKL A NEMATE PARA? Pomoć stiže od gradskih vlasti ali morate da ispunite JEDAN VAŽAN USLOV

Novi Sad je grad poznat po velikom broju građana koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo. U gradu živi više od 350.000 stanovnika, a samo na području grada registrovano je više od 140.000 putničkih i teretnih vozila.

Međutim, značajnom broju sugrađana saobraćajne gužve i traženje parkinga nisu problem, jer se procenjuje da u Novom Sadu oko 40.000 ljudi kao primarno prevozno sredstvo koristi bicikl. Od 2012. godine do danas izgrađeno je ukupno 55 kilometara biciklističke staze, a rekonstruisano 13 kilometara pa se procenjuje da u Novom Sadu trentno ima 100 kilometara biciklističkih staza.

Novi Sad je grad sa dosta ravnog tla što omogućava lakše korišćenje bicikla za razliku od planinskih gradova. On je prvi u Srbiji počeo sa praksom subvencija prilikom kupovine bicikala pre dve godine. U tom periodu izdvojeno je 38 miliona dinara subvencija. U te dve godine pomoć pri kupovini novog bicikla dobilo je skoro 3.500 građana.

Od 2012. do 2023. za gradnju, rekonstrukciju i održavanje biciklističkih staza u Novom Sadu izdvojeno je preko milijardu dinara. U 2021. godini za tu svrhu izdvojeno je 18 miliona dinara, dok je u 2022. godini za istu namenu izdvojeno 20 miliona dinara. Po svim ovim podacima Novi sad sve više liči na Kopenhagen i izdvaja se kao jedan od vodećih gradova u ovom delu Evrope po biciklističkoj infrastrukturi.

Grad Novi sad nastavlja sa izgradnjom bicilističkih staza. Prva deonica nove biciklističke staze od Novog Sada do Čeneja upravo se gradi i to do mosta na kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Ukupna deonica ove staze je 21,2 kilometra. Takođe, u toku je 3. faza izgradnje biciklističke staze Novi Sad – Begeč, koja se prostire od Ulice Sime Matavulja u Novom Sadu do Dunavske ulice u Futogu. Uskoro počinje i uređenje biciklističkih staza duž Futoškog puta, obostrano, na deonici od Ulice Antona Čehova do Bulevara Oslobođenja.

Dobra vest za sve novosađane je da budžet za 2023. godinu ponovo predviđa 20 miliona dinara subvencija za kupovinu bicikala. Oni sugrađani koji se ne odluče za kupovinu sopstvenog bicikla već 13 godina za redom mogu iznajmljivati bicikle preko “NSbike” je servisa. Ovaj servis iznajmljivanja javnih bicikala pokrenut je od strane Grada Novog Sada, uz saradnju sa JKP "Parking servis”. Korisnici ove usluge mogu biti svi građani stariji od 16 godina, a sezona iznajmljivanja traje od aprila do decembra. Bicikli se mogu iznajmiti u bilo koje vreme tokom dana na 16 za to predviđenih lokacija u gradu.

Promo