Početak izgradnje auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prisustvovao je danas, zajedno sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem, na trasi kod Borče, početku radova na izgradnji auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, čija će ukupna dužina iznositi 105,4 kilometra, od čega će poslednjih 5,5 kilometara biti brza saobraćajnica.

Izgradnja obuhvata deonice od Beograda do Zrenjanina, dužine 67,66 kilometara, i od Zrenjanina do Novog Sada, dužine 37,74 kilometra, kao i izgradnju paralelnog nekomercijalnog puta, dužine oko 25 kilometara na potezu Novi Sad – Zrenjanin.

Izvođač radova je kineska kompanija „Šandong“.

Na trasi auto-puta planirana je izgradnja četiri velika mosta (dva mosta preko Tamiša, most preko Begeja i most preko Tise) i četiri mosta preko kanala i prolaza za put, kao i preko ukrštaja sa prugom, 20 nadvožnjaka, sedam podvožnjaka i 47 propusta.

Projektovana brzina biće 130 kilometara na čas na auto-putu, odnosno 100 kilometara na čas na delu brze saobraćajnice.

Planirana je i rehabilitacija, modernizacija i dogradnja postojeće mreže državnih puteva prvog i drugog reda u zoni koridora.

Ovaj putni pravac predstavlja krak primarne mreže puteva Srbije, koji treba da ubrza i učini efikasnijim postojeće saobraćajne tokove na magistralnom pravcu od Beograda ka Zrenjaninu i Novom Sadu.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović zahvalio je predsednicima NR Kine i Republike Srbije, prilikom čijeg je poslednjeg susreta u Kini ministar Vesić potpisao ugovor za izgradnju ovog važnog i velikog auto-puta.

„Brojne opštine koje se nalaze na samoj trasi auto-puta, ali i neposredno uz nju, dobiće veliki podsticaj, pre svega za ekonomski razvoj, za nova radna mesta, za bolji život svih porodica koje se nalaze ovde, ali i na drugim mestima u kojima se u Srbiji gradi. To je možda najvažnija vest nakon izgradnje ovog auto-puta“, rekao je Mirović i dodao da će se auto-put graditi u narednih četiri do pet godina, ali da se već sada može zamisliti njegova važnost u novim industrijskim zonama i novim kompanijama u blizini auto-puta, jer investitori traže da imamo uređenu infrastrukturu.

To će, prema Mirovićevim rečima, biti zamajac pre svega za saobraćaj, za bezbednost i sigurnost onih koji putuju, za skraćivanje vremena putovanja, a samim tim i za uštedu novca, kao i podsticaj za razvoj turizma.

„Verujem da svi građani mogu da vide da se naša zemlja razvija brže nego ikada, posebno ovde u Vojvodini, gde se gradi Fruškogorski koridor, počinje izgradnja ovog velikog auto-puta, gradi se brza pruga od Novog Sada do Subotice, koja će biti završena u narednih godinu dana, a uskoro nas očekuje i izgradnja ′Smajlija′ od Sombora do Kikinde. To će promeniti lice naše zemlje. Verujemo u ove ljude koji su zajednički uspeli da realizuju brojne važne projekte u našoj zemlji“, rekao je Mirović i dodao da će građani, nakon što ovaj auto-put bude završen, od Beograda do Zrenjanina stizati za 30 minuta, a od Zrenjanina do Novog Sada još brže.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da se trenutno u Srbiji gradi 465 kilometara saobraćajnica.

„Auto-put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad znači život za Banat i vezu Banata sa Beogradom i Novim Sadom. Ako pogledamo sve puteve i saobraćajnice koje se grade u Srbiji, možemo da konstatujemo da je Banat bio veoma zapostavljen i u železničkom i u drumskom saobraćaju. Zahvalan sam Igoru Miroviću i Pokrajinskoj vladi što su nam pomogli da veoma brzo dobijemo sve dozvole, Opštini Palilula i svima drugima koji su učestvovali, kao i ambasadoru Narodne Republike Kine u Beogradu na podršci“, rekao je ministar Vesić.

Vesić je naveo da će se od Beograda do Zrenjanina putovati tačno pola sata, a od Zrenjanina do Novog Sada mnogo kraće.

„Ovo je auto-put života, koji će zaista oživeti Banat i dovesti nove investicije“, istakao je Vesić.

Ministar je dodao da će u okviru programa rekonstrukcije lokalnih pruga biti pokrenuta obnova pruge koja vodi od Pančeva prema Kikindi, Senti i Subotici, u dužini od 200 kilometara.

„U saradnji sa Svetskom bankom radimo i na projektovanju auto-puta Beograd – Vršac – rumunska granica, kao što radimo i na rekonstrukciji pruge na tom pravcu. Kada sve to završimo, onda zaista možemo da očekujemo pravi procvat u tom delu zemlje, povratak ljudi i dolazak investitora. I da – pored toga što je jedan od najlepših delova Srbije – Banat postane i jedan od njenih najrazvijenijih delova“, naveo je Vesić.

Ambasador NR Kine u Republici Srbiji Li Ming čestitao je svima koji učestvuju u ovom važnom projektu, istakavši da su prethodnih godina kineske kompanije uključene u brojne značajne infrastrukturne poduhvate u našoj zemlji. On je dodao da se srpska ekonomija dobro razvija, te da nas čeka svetla budućnost i veliki potencijal za dalju saradnju srpske i kineske vlade i kompanija u raznim oblastima.

Predstavnik kompanije „Šandong“ Džang Đen Čao rekao je da ta kompanija već deset godina uspešno radi u našoj zemlji te da će, uz podršku vlada Kine i Srbije, i ovaj auto-put biti kvalitetno urađen i završen u predviđenom roku.