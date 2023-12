ZA NAJMLAĐE VRANJANCE PREDSTAVA "CRVENKAPA" UZ SPECIJALNOG NOVOGODIŠNJEG GOSTA: Danas dupli program zbog velikog interesovanja

Dečija predstava "Crvenkapa" premijerno će biti izvedena danas u pozorištu "Bora Stanković" u Vranju. Predstava je dramatizovana po motivima bajke braće Grim, a režirao ju je Bojan Jovanović, glumac i umetnički direktor pozorišta "Bora Stanković". Najmlađu vranjsku publiku na premijeri očekuje i specijalni gost Deda Mraz.

Premijera je zakazana za danas u 12 sati. Zbog velikog interesovanja, prva repriza će biti odigrana, takođe danas, u 13 sati.

"Predstava Crvenkapa je druga u sezoni, a četvrta u ovoj godini. Drago mi je što predstava ime te specifične karakteristike što je nastala od našeg tima, da je dramatizovan tekst od strane igrajućeg ansambla, reditelj predstave je umetnički rukovodilac pozorišta, scenograf naš majstor scene, da je Dijana kostimograf i tako možemo da je smatramo svojom predstavom. Veliko je interesovanje za predstavu, nadam se da će naša publika uživati u predstavi koju smo spremili za nju", rekao je Nenad Jović, direktor vranjskog teatra.

foto: Kurir/T.S.

Da je predstava kompletno rađena "domaćim snagama", bez saradnika sa stran, istakao je reditelj Bojan Jovanović.

"U radu na predstavi za ovih mesec dana imali smo jako lep jedan lagan proces i nekako smo svi zajedno učestvovali u građenju ovog komada počev od dramatizacije. Ja sam razmišljajući o tome šta da postavimo za dečju scenu sada oko Nove godine došao na ideju da to bude Crvenkapa. Onda sam tražio već postojeće dramatizacije i ništa od toga mi se nije učinilo dovoljno inspirativnim i dovoljno tačnim za ono što smo želeli da uradimo. Ovom predstavom želeli smo da postavimo tu klasičnu bajku o Crvenkapi, koja polazi od motiva braće Grim, naravno uz određene dramatičke intervencije, kako bi se ta tema i sama predstava približila današnjoj deci. Tako da smo od samog početka radili pre svega na građenju teksta. Original bajku braće Grim smo čitali i onda kroz improvizacije, a zatim kroz razgovor i pisanje teksta došli do dramskog teksta koji ćete videti na sceni. Umetnički saradnici na predstavi su iz naše kuće. Sa nama je Dijana Dodić koja je kostimograf predstave, prvi put potpisuje kostimografiju, Miroslav Ilić je autor scenografije i dizajn svetla je uradio Stefan Rašić tako da kompletna produkcija polazi od ljudi iz našeg grada".

foto: Kurir/T.S.

Jovanović otkriva i posebnog gosta na predstavi.

"Zbog toga što se predstava radi pred novogodišnje praznike odlučili smo da ove godine ne radimo klasičnu novogodišnju predstavu koja bi se igrala samo u tom periodu nego smo napravili predstavu koja će biti i dalje na repertoaru pozorišta,a premijera i izvođenje oko Nove godine imaće i specijalnog gosta koji se zove Deda Mraz. Tako da ćemo na kraju predstave napraviti tu vezu sa Novom godinom. Osim standardne priče o Crvenkapi, bajke braće Grim, kroz predstavu smo hteli da provučemo još neke motive koji su vrlo važni u današnje vreme. Nismo to radili nametljivo, ali se kroz ovu predstavu provlače motivi i osvrt na vršnjačko nasilje i nasilje na internetu što će se videti u predstavi".

Crvenkapa u predstavi, glumica Anđela Vlajković, zahvalila se ansamblu pozorišta na još jednoj pruženoj prilici.

"Zaista je energija bila nekako prirodna i mislim da smo napravili predstavu koja je sa jedne strane naša za našu dušu, opet sam sigurna da će se zaista igrati i imati dug život da će deci biti zanimljiva. Nismo bežali od te klasične bajke, ali imamo i taj jedan savremeni momenat koji nije zaista tu slučajno vrlo je aktuelan i mislim da je vrlo značajan kako i za nas tako i za decu", navodi Anđela. "Ja sam tokom ovog procesa u šali govorio, a u svakoj šali ima pola istine a ovo je cela istina da sam ja omiljeni glumac Bojana Jovanovića zato što sam igrao u svim njegovim predstavama koje je režirao. Tako da ja na domaćem terenu imam stopostotni učinak, rekao je šaljivo glumac Marko Petričević koji je u predstavi u ulozi lovca.

On je naglasio da je veliko zadovoljstvo kada ste u liku iz vaše omiljene bajke kad ste bili mali i sad dobijete priliku da nekoj novoj deci novoj generaciji predstavite te junake "uz koje smo svi mi odrastali, a i mnoga deca će odrastati".

foto: Kurir/T.S.

Glumac Marko Nikolić kaže da mu je bilo posebno drago kada je čuo da igra vuka u Crvenkapi.

"Igrati vuka u Crvenkapi je kao da u Betmenu dobijete džokera mislim".

Glumica Tamara Stošić je mama i baka Crvenkapi u predstavi.

"Stvarno je zadovoljstvo da se radi za decu, ja sam dugi niz godina ovde u pozorištu i mnogo sam uloga radila za decu. Tako da to je jedna specifična energija gde vi samo skočite uplovite u to i ta energija vas nekako nosi i vodi i ne razmišljate vi mnogo da li je stvar koju ste uradili, predložili dobra, ili nije dobra, jednostavno vas ta energija nosi i vi nekako mnogo lako i lagano dođete do te premijere. Radost je obostrana u smislu da se mi koji radimo za decu mnogo radujemo a onda se deca još više raduju i žele te nove dečije premijere", istakla je glumica vranjskog pozorišta Tamara Stošić.