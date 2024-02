DEVOJKE ŠETALE KORZOM, MOMCI IM DOBACIVALI Ovako se nekada udvaralo i tačno se znalo ko koga simpatiše: Bilo je i šminkera, rokera

U Vranju je tokom osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka omladina svake večeri izlazila i šetala u centru grada, a u udvaranju korzo je igrao ključnu ulogu.

Devojke su prolazile doterane za večernji izlazak dok su momci u svom društvu okupljeni stajali na trotoarima gde se odvijala "štrafta" koja je trajala strogo od 19 do 21 čas, zimi kraće, leti duže.

Okretalo se više krugova šetnje na istoj maršuti. Momci nisu krili simpatije prema određenim devojkama pa su ih bez ustezanja pozdravljali, neretko dodajući šaljive komentare koji su prijali damama.

Među momcima bilo je tu "šminkera" koji su baš vodili računa o oblačenju i garderobi, "rokera", muzičara koji su se bavili svirkama, sportista ....Što se devojaka tiče svaka je imala svoj stil i svoju harizmu.

I tako je bilo potpuno jasno ko je koga "begenisao"

"Udvarali su se momci na jedan pristojan način, raspitivali se o devojkama koje su im se dopadale, ali ništa manje se nisu ustručavale i devojke želeći da momcima stave do znanja svoje simpatije i to da im se dopadaju. O mogućoj vezi i zabavljanju raspravljalo se preko bliskih drugara, ili drugarica jedne i druge strane. Bilo je odvažnih Vranjanaca koji su odmah kretali u akciju i spremno ponudili simpatiji da je isprate kući posle korzoa. Tako su počinjale ljubavi. Neke su potrajale, završavale se čak i brakom, a neke su trajale kratko, bile prolazne i ostale u lepom sećanju", objašnjava Vranjanka Svetlana M.

foto: T.S.

U osvajanju, upornost se često isplatila. Mladići i devojke su dolazili do broja fiksnog telefona svojih simpatija, jer mobilnih nije bilo u to vreme.

"Ništa nije moglo da te zaustavi u osvajanju devojke. Momci su i te kako vodili računa da se dopadnu svojim izabranicama. Telefonski razgovori bili su poprilično dugi. Dešavalo se i to da simpatije nisu bile obostrane. I tada se patilo zbog neuzvraćene ljubavi. Bilo je slučajeva da devojka kojoj se jednostavno ne dopada udvarač izbegava za šetnju, deo gde je on stajao sa društvom, zato što je već imala simpatiju, opet ne želeći da ga povredi zbog toga i dovede u nezgodnu situaciju", objašnjava, Srboljub S.

On kaže da su njegovog najboljeg druga bukvalno devojke saletale i jurile bez pardona. Bio je lepuškast, sportski tip i veoma atraktivan u to vreme, ali on je uvek više bio zainteresovan za sport, košarku.

"Bio sam u problemu kako to da objasnim devojkama koje nisu odustajale i stalno su se raspitivale o njemu, u gimnaziji, na utakmicama, na korzou ", navodi Srboljub S..

Danas je udvaranje drugačije. Mladi izlaze u sitne sate i nema više korzoa, sad su tu kafići.

Velika je uloga sms poruka i mobilnih telefona preko kojih se kontaktira radi zbiližavanja, prvih izlazaka u kafić i započinjanja ljubavne veze.

"Nekako se sve promenilo, mladi dugo nisu ni načisto da li su u vezi iako su zajednički izlasci, viđanja svakodnevni. Ipak sve zavisi od emotivnog statusa mladih, želje da budu sa nekim i da im taj neko uzvrati ljubav, što je važno za započinjanje ozbiljnije veze", priča majka jedne tinejdžerke i jednog tinejdžera Jasmina K.

Kako god ljubav je lepa i dok se čeka, a ako se očekivanja i ostvare sreći kraja nema, ističu naši sagovornici.