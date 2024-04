DANAS JE SVETSKI DAN AUTIZMA: U Sremskoj Mitrovici humanitarnim bazarom obeležen ovaj dan, porodice govorile o izazovima (VIDEO)

Danas se širom sveta obeležava Svetski dan osoba sa autizmom, a u Sremskoj Mitrovici taj dan je bio posebno obeležen na gradskom trgu gde su se okupili predstavnici udruženja građana "Autizam govori srcem" i "Moj svet".

1 / 6 Foto: D. Š.

Organizovan je humanitarni bazar uz podršku Gradske uprave za socijalnu zaštitu.

Ovaj bazar nije bio samo prilika za prodaju rukotvorina i poslastica, već i prilika da se govori o životu i izazovima porodica koje imaju člana sa autizmom.

Jedna od majki, Mirjana Malbašić, ujedno i predsednica udruženja "Autizam govori srcem", podelila je svoju priču i priču svoje 14-godišnje Teodore.

01:19 Humanitarni bazar u Sremskoj Mitrovici povodom Svetskog dana autizma

- Teodora je rođena sa problemom, samo što mi to nismo odmah prepoznali. Već oko 5-6 meseci shvatili smo da nešto nije u redu i krenuli intezivno da radimo sa njom. Radili smo sa fizioterapeutima, defektolozima, kasnije logopedima, dok nismo došli do dijagnoze. To je trajalo, i danas se borimo a borba još nije završena - rekla je Mirjana.