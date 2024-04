SKANDALOZAN SLUČAJ U KRALJEVU: Sandra sa umrlicom i krstom došla po baku u bolnicu, na šalteru doživela ŠOK! "Ona NIJE UMRLA"

Na društvenoj mreži Fejsbuk, jutros se pojavila informacija koja je uznemirila građane Kraljeva, ali i građane Srbije.

Naime, Sandra Petrović je uz fotografije umrlice, krsta, kao i pogrebnih kola parkiranih ispred bolnice, napisala da je u "Zdravstvenom centru - Studenica" u Kraljevu došlo do ozbiljnog propusta, kada su njenu baku, koja je živa, proglasili mrtvom.

Baka otišla u bolnicu zbog loma butne kosti

- Baka je pala, slomila butnu kost, bila na ortopediji... Onda, stanje se naglo pogoršava, i prebacuju je na intenzivnu negu. U momentu, čujemo se sa našim lekarom, on je vodi tamo, kažu da je za nijansu stabilnije...I to je to. Posle je rekao da se čujemo u nedelju... Ali, da svakako kontaktiramo intenzivnu, za dalje informacije. Jer su joj radili skener, pa ne znaju da l' se vezuju creva, da l' ima karcinom... - rekla je Sandra.

foto: Facebook/Sandra Petrovic

Kako je navela, i sama je, pre par godina doživela neprijatnu situaciju na istom mestu.

- Ja ne bih ništa pokrenula da ja nisam pre 4 godine od iste bolnice doživela traumatičnu situaciju. Ja sam operisana od karcinoma takođe, ali sam bila toliko potresena, da nisam reagovala. Napisali su u izveštaju da imam jedno dete, metastazu jetre i slično... Nisam imala vremena da se bavim time, a dece nisam imala, nemam ih ni danas zbog druge operacije - rekla je Sandra i dodala:

Dežurni doktor izjavio njenoj majki saučešće

- Ja sam operisala kancer, posle te druge operacije više nisam mogla da imam decu. Napustila sam Kraljevo, da se lečim u Beogradu, samo ja znam kako... Oni su uradili histeronomiju, i ja od tada nemam decu... Znači doktori su samo to prepisali, niko me nije pitao za te informacije - objasnila je, pa se vratila na pređašnju priču o njenoj baki:

- Mama zove u 20 sati, i rečeno je da se vrši reanimacija jednog pacijenta, i da pozovemo u 22 sata. Mama je inače učiteljica, bila je na Divčibarima sa decom, na rekreativnoj. I ona je zvala u 22, po dogovoru, i pitala je za mamu, ponovila da pita za Branku M. Doktor koji je bio dežuran je rekao da su uradili sve što je u njihovoj moći, ali nisu uspeli da je spasu... I izjavio je saučešće - dodala je ona.

Doživeli šok kada su sa opremom došli u bolnicu

- Ja iz Vrnjačke Banje šaljem taksi po mamu na Divčibare. Žena ostavlja decu koju je dobila na poverenje... Ja ne mogu ovakve propuste. I ovo je bio okidač. Ne želim nikoga da ostavim bez posla, samo hoću odgovornost. Ona ima 88 godina, oni su svi položili zaklevu! Morate da budete svesni da kada dajete informaciju... - rekla je ona.

- Čujem se sa bratom i sestrom, zakažem rano ujutru sve. Prvi komšija drži pogrebnu opremu, odem sa ištampanim umrlicama, sa pogrebnom po nju u bolnicu, i odem na šalter, i tražim izvod da je umrla... Oni traže, ne mogu da je nađu... Ne kažu mi ništa, dižu ruke... Izvinjavaju se. Tek posle su toj drugoj porodici javili da je u pitanju greška - objasnila je ona.

(Kurir.rs/Republika)