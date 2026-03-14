U Ministarstvu zaštite životne sredine danas su potpisani ugovori sa 10 jedinica lokalne samouprave kojim su im dodeljena podsticajna sredstava za projekte očuvanja i zaštite biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2026. godini.

Sredstva su namenjena gradovima i opštinama na čijim teritorijama se nalaze zaštićena područja za projekte održivog korišćenja, unapređenja stanja i još bolje zaštite.

Foto: Miloš Perić

Ministarstvo je, putem javnog konkursa, za ovu namenu opredelilo 300 miliona dinara, što je 50 miliona dinar više nego 2025. godine, a sredstva su dobile opštine Lebane, Bajina Bašta, Čajetina, Lučani, Surdulica i Krupanj, gradovi Novi Sad i Kruševac, i beogradske opštine Stari Grad i Novi Beograd. Kroz podršku Ministarstva biće realizovani različiti projekti u zaštićenim područjima, a tiču se rekonstrukcije saobraćajnica i postavljanja javne rasvete, izgradnje pristupnih saobraćajnica i parkinga za posetioce, postavljanja signalizacija na stazama, izgradnju magistralnog vodovoda kao i za uređenje i povećanje zelenih površina u urbanim područjima.

Foto: Miloš Perić