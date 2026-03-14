- Istraživanja Instituta Batut iz 2024. pokazuju da je više od 80 odsto dece probalo alkohol, i da gotovo nema razlike kao pre kada su devojčice bile manje zastupljene od dečaka. Prema odgovorima na pitanje da li su pili u poslednjih tridesetak dana, to je činillo oko 60 odsto učenika prvog i drugog razreda srednje škole. Što se tiče droga, kokain, herion, ekstazi, toga ima dosta manje u našoj sredini, ali su posledice veće za one koji se u to upuste. Nekada alkohol i duvan budu početne, ulazne supstance za ove jače. Poruka predavanja je da srednjoškolce upoznamo sa rizicma, svim vrstama i efektima, a kada to znaju mogu da prepoznaju kod sebe i svojih vršnjaka negativne posledice, ako nešto koriste, i mogu pozitivno da utiču na njih, pomognu im da se izbore i krenu sa odvikavanjem – objasnio je dr Tešmanović i dodao da nema posebnih istraživanja za Loznicu i da je predavanje tražila Tehnička škola na zahtev roditelja učenika.

Neke stvari samo mogu zajednički da se reše, porodica je stub, mladi teško sami mogu da se izbore sa životnim problemima, i ako ona ne otkrije šta se dešava i ne bude uz dete dok traje odvikavanje, onda sve ide teže, kaže on. Zamenik direktora Tehničke škole, koja ima skoro 800 učenika, uglavnom dečaka, Rodoljub Milićević kaže da su imali po završetku prvog polugodišta anketu ''Saradnja škole i porodice'', gde su roditelji inicirali ovo predavanje.