U industrijskoj zoni kod Rume danas je izbio požar u industrijskom objektu za reciklažu, a na terenu su vatrogasne ekipe koje pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.

Foto: Kurir/D.D

Prema prvim informacijama sa lica mesta, požar je izbio oko 11 časova, na putnom pravcu od kružnog toka iz pravca Sremske Mitrovice ka industrijskoj zoni Rume.

Dim iznad objekta vidljiv je već sa skretanja ka industrijskoj zoni, zbog čega je situacija primetna i vozačima koji prolaze ovom deonicom puta.

Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i u toku je intervencija gašenja požara, dok se radi na sprečavanju širenja vatre na okolne objekte.

