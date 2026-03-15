LOZNICA - Književna nagrada "Tronoški rodoslov" za 2025. godinu, koju dodeljuju Podrinjski kulturni klub i Eparhija Šabačka, pripala je Ivanu Negrišorcu za životno delo i prof. dr Bošku Suvajdžiću za knjigu eseja "Seme božanskog orača - folklorni mitski obrasci u savremenoj srpskoj poeziji i drami (izdavač "Prometej") i zbirku pesama "Tumane" (izdavač Kulturni centar Vojvodine "Miloš Crnjanski", edicija "Glasovi"), saopštio je organizator dodele ovoga priznanja.

Žiri u sastavu, Slobodan Džagić, Zoran Bognar i Milomir Đukanović, obrazlažući svoju odluku, ističe da je Ivan Negrišorac u svom višedecenijskom radu objavio 15 pesničkih i dvadesetak drugih višežanrovskih knjiga ostavivši tako, kako je saopšteno, "dubok trag u srpskoj književnosti i pouzdan putokaz u istraživanju božanskog i univerzalnog u nesavršenom ljudskom biću". Drugim obrazloženjem u saopštenju, navodi se da Boško Suvajdžić ostavlja neizbrisiv trag u savremenoj srpskoj književnosti knjigama "Seme božanskog orača - folklorni i mitski obrasci u savremenoj srpskoj poeziji i drami" i "Tumane"

Nagrada "Tronoški rodoslov" biće uručena krajem aprila, ili početkom maja u Manastiru Tronoša, saopštio je Podrinjski kulturni klub.

