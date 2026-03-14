Zbog radova na asfaltiranju kolovoza na deonici puta Požega – Ivanjica, u nedelju 15. marta biće uvedena potpuna obustava saobraćaja na delu puta Arilje – Prilike.

- Saobraćaj će biti zaustavljen od 08 časova ujutru do ponedeljka 16. marta u 06 časova, na potezu u mestu Stupčevići, između škole u Latvici i firme „Miteks“. Tokom trajanja radova, vozila će biti preusmeravana na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, potvrđeno je za RINU u Putevima Srbije.

Deonica na kojoj se izvode radovi je između škole u Latvici i firme Miteks u dužini od 800m.

