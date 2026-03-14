Zbog radova na asfaltiranju kolovoza na deonici puta Požega – Ivanjica, u nedelju 15. marta biće uvedena potpuna obustava saobraćaja na delu puta Arilje – Prilike.

- Saobraćaj će biti zaustavljen od 08 časova ujutru do ponedeljka 16. marta u 06 časova, na potezu u mestu Stupčevići, između škole u Latvici i firme „Miteks“. Tokom trajanja radova, vozila će biti preusmeravana na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, potvrđeno je za RINU u Putevima Srbije.

Deonica na kojoj se izvode radovi je između škole u Latvici i firme Miteks u dužini od 800m.

Preusmerenje saobraćaja će se vršiti na alternativni putni pravac Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike za oba smera kretanja.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.

Ne propustiteDruštvoSrbin pevao u kolima, pa "popio" kaznu od 10.000 dinara!? Policajcima je ovo bilo najviše sumnjivo, udarili ga po džepu
Saobraćaj na auto-putu, kamere, novčane kazne i saobraćajna policija
SrbijaDA LI U ČAČKU IKO NA POSAO IDE PEŠKE? Sve više automobila u gradu, prave se nova parking mesta u centru - spas za građane (FOTO)
17733182611758199683big-centar3-foto-rina.jpeg
DruštvoSTIŽU PRVE KAZNE ZBOG NOVIH RADARA! Dobijate poruku, evo šta u njoj piše: Naša sugrađanka ekspresno udarena po džepu zbog ovog prekršaja (FOTO)
saobraćajna kazna novi radar
InfoBizNova transportna aorta u regionu: Teretni vozovi na pruzi Beograd - Budimpešta saobraćaće na 20 minuta
teretni voz Beograd Budimpešta pruga