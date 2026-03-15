Slušaj vest

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača od juče borave slikari, učesnici dvadeset i četvrte likovne kolonije koja traje do 21. marta kada će u Kur-salonu biti upriličeno njeno svečano zatvaranje.

Ovoga puta u poznatom lečilištu je devet umetnika, Danijela Fulgosi, Sofija Rakidžić, Anka Petrešević, Snežana Nešković Simić, Srećko Zdravković, Miroljub Sretenović, Momčilo Vuksanović – Moma Brada, Milivoje Štulović i Drago Simić, kao i Marina Cvetanović, kustos i istoričar umetnosti.

Od 14. do 21. marta 24. likovna kolonija u Banji Koviljači

Bolnički hodnik pretvoren je u atelje, a slikari će raditi inspirisani lepotom Banje Koviljače, na teme po slobodnom izboru. Na završetku kolonije će, kao i prethodnih godina, svečano biti otvorena izložba nastalih radova, ovoga puta u sali kralja Petra, banjske dvorane Kur-salon.

Od početka 1999. godine likovna kolonija u Koviljači koja, kako se ocenjuje, spada među najznačajnije u našoj zemlji, okuplja istaknuta imena srpskog slikarstva, a pacijenti mogu da gledaju nastanak umetničke slike. Od prve kolonije pravilo je da svaki učesnik ostavi po dva rada u Specijalnoj bolnici čije prostorije su ispunjene sa oko 400 umetničkih dela nastalih na prethodnim kolonijama koje su okupile oko dve stotine slikara. Kolonija je napravila pauzu 2020. pa je ponovo nastavljena od pretprošle godine kao svojevrsna terapija lečenja slikarskom lepotom.