Slušaj vest

LOZNICA – Posle 23 godine gitarista Srđan Grujičić zasvirao je u rodnoj Loznici, na sceni prepunog Vukovog doma kulture, a svaka nota, svaki ton u gotovo dvo i po časovnom subotnjem nastupu bio je prepun emocija. U pratnji svog orkestra L’OrKestre prethodno veče svirao je na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, u okviru trećeg dana Guitar Art festivala, ali je Loznica, kako je rekao, ipak neštoposebno.

Ne samo da nisam više od dve decenije nastupao u zavičaju, nego nisam uopšte svirao u Srbiji, a sada se namestilo da to bude u dva dana u Beogradu i Loznici, kazao je Grujičić ganut do suza što je u publici posle toliko vremena video mnoga draga lica.

Srđan Grujičić i L'OrKestre svirali u Loznici

- Ovo nije obično veče. Na koncertu u Beogradu juče je bila devojka iz Bahreina koju nisam video godinama, uspela je da se izvuče uprkos tamošnjem ratu i došla, a sada ovde vidim ne samo roditelje, već i moje nekadašnje profesore, prijatelje, mnogo dragih ljudi. Pre početka nisam imao tremu, čekao sam samo da koncert krene, samo sam se plašio svojih emocija, da li ću uspeti da ih iskontrolišem, i

donekle sam uspeo. Hvala svima koji su omogućili da dođem, sve je bilo savršeno i ovo veče imaće specijalno mesto u mom sećanju – kazao je ovaj gitarista, kantautor i profesor na Pariskom univerzitetu koji ima retku vrstu sluha – harmonski, odnosno kompozitorski sluh.

Lozničani su uživali u vrhunskom izvođenju kompozicija od klasike do etno muzike s Balkana, ciganskih melodija, francuskog svinga i valcera. Kada je zapevao Kada padne prvi sneg; Đelem, đelem, Zajdi, zajdi, pokazao je da osim vrhunskih sviračkim poseduje i isto takve vokalne sposobnosti, a publika nije štedela dlanove.

Sa njim su na sceni bili Noe Klerk za koga je Grujičić rekao da je harmonikaški Maradona, već dve godine zvanično proglašavan za najboljeg džez harmonikaša Francuske, što znači da je među tri najbolja u svetu. Basista je Danijel Puhek s kojim svira već dve decenije dok je za bubnjevima njegovo imenjak, Srđan Ivanović, za koga kaže da je amsterdamska škola džeza i već veliko ime na evropskim scenama. Grujičić kaže da su završili muziku za film koji je nedavno imao premijeru u Francuskoj, a biće prikazan na festivalu u Kanu.

- Pred nama su nastupi na festivalima u Lilu, Bordou, Strazburu..., a i u pariskom regionu očekuje nas dosta koncerata– rekao je Grujičić o onome što je skoro radio i što ga očekuje posle lozničkog nastupa. Muzikom, pesmom, aplauzima i po nekom suzom, bilo je obeleženo koncertno veče, a posle bisa usledilo je pozdravljanje sa brojnim sugrađanima da dodatno pojača ionako emocijama prepunu noć. Dugo ga nije bilo, ali je vredelo čekati, kazao je neko, vidno zadovoljan doživljenim. Ostaje nada da će do narednog susreta Grujičića sa Loznicom mnogo manje vode proteći Drinom, jer dobre stvari treba češće ponavljati, a subotnji koncert bio je mnogo više od dobrog.

Inače, Grujičić i L’OrKestre nastupili su u okviru manifestacije Svet žena-Emilija Popović koju organizuje loznički Centar za kulturu "Vuk Karadžić".