Lepa slika stiže iz sela Mršinci kod Čačka. Sedam mališana iz jedne ulice dogovorili su se da u nedelju ujutru porane i da očiste okretnicu za autobus u selu kao i ulicu, kako bi mogli nesmetano da se igraju, voze trotinet, rolere…

- Mi smo znali za taj njihov dogovor, ali opet smo se jutros prijateno iznenadili kad smo ih videli ranom zorom, njih sedmoro kako sa metlama u rukama čiste ulicu. Svaka čast ovoj deci, ali i njihovim roditeljima, kaže za RINU jedan od meštana.

Ovim nesvakidašnjim potezom oduševili su se svi koji su ovog nedeljnog jutra videli razdraganu dečicu kako čiste svoju ulicu.

- To je ulica ispod Doma u Mršincima i ambulante. Oduševilo me je to što su se sami organizovali, uzeli metle i očistili ulicu bolje nego odrasli, dodaje naš sagovornik.