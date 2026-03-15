Lepa slika stiže iz sela Mršinci kod Čačka. Sedam mališana iz jedne ulice dogovorili su se da u nedelju ujutru porane i da očiste okretnicu za autobus u selu kao i ulicu, kako bi mogli nesmetano da se igraju, voze trotinet, rolere…

- Mi smo znali za taj njihov dogovor, ali opet smo se jutros prijateno iznenadili kad smo ih videli ranom zorom, njih sedmoro kako sa metlama u rukama čiste ulicu. Svaka čast ovoj deci, ali i njihovim roditeljima, kaže za RINU jedan od meštana.

Mališani iz sela Mršinci
Ovim nesvakidašnjim potezom oduševili su se svi koji su ovog nedeljnog jutra videli razdraganu dečicu kako čiste svoju ulicu.

- To je ulica ispod Doma u Mršincima i ambulante. Oduševilo me je to što su se sami organizovali, uzeli metle i očistili ulicu bolje nego odrasli, dodaje naš sagovornik.

