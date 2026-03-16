Na poziv Mesne zajednice Čalma, organizovana je tradicionalna akcija uređenja atarskih puteva u čalmanskom ataru, na koju se odazvalo dvadesetak domaćina.

Svako je došao sa svojim traktorom i mehanizacijom, pa je prizor u polju bio gotovo simboličan – koliko domaćina, toliko i traktora.

Radovi su počeli rano ujutru, oko 8 časova, a završeni su oko 13.30, kada su domaćini uspeli da urede puteve kroz njive na teritoriji cele katastarske opštine Čalma.

Dvadesetak domaćina u Čalmi traktorima sredilo sve atarske puteve Foto: D.Š.

Da bi putevi bili što ravniji i prohodniji, radovi su obavljani tačno određenim redosledom. Najpre su korišćene tanjirače, zatim drljače, a na kraju su putevi dodatno poravnati valjcima.

Atarski putevi često stradaju tokom godine zbog vremenskih uslova, kiše i intenzivnih radova u polju, pa je njihovo prolećno ravnanje važno kako bi poljoprivrednici mogli lakše da dolaze do svojih njiva.

Akcija uređenja puteva u Čalmi već godinama ima tradicionalni karakter. Pre početka radova domaćini su se okupili na zajedničkom doručku u sali Mesne zajednice, a nakon završenog posla organizovan je i ručak za učesnike.

Atmosfera je bila radna, ali i drugarska – uz razgovor i planove za novu poljoprivrednu sezonu.

Meštani Čalme još jednom su pokazali da se uz složnu akciju i dobru organizaciju mnogo toga može uraditi zajedničkim snagama, a uređeni atarski putevi biće od velike koristi svim poljoprivrednicima tokom predstojećih radova u polju.