ČALMANCI ZASUKALI RUKAVE! Dvadesetak domaćina traktorima sredilo sve atarske puteve – od jutra do podne radili kao jedan! (FOTO)
Na poziv Mesne zajednice Čalma, organizovana je tradicionalna akcija uređenja atarskih puteva u čalmanskom ataru, na koju se odazvalo dvadesetak domaćina.
Svako je došao sa svojim traktorom i mehanizacijom, pa je prizor u polju bio gotovo simboličan – koliko domaćina, toliko i traktora.
Radovi su počeli rano ujutru, oko 8 časova, a završeni su oko 13.30, kada su domaćini uspeli da urede puteve kroz njive na teritoriji cele katastarske opštine Čalma.
Da bi putevi bili što ravniji i prohodniji, radovi su obavljani tačno određenim redosledom. Najpre su korišćene tanjirače, zatim drljače, a na kraju su putevi dodatno poravnati valjcima.
Atarski putevi često stradaju tokom godine zbog vremenskih uslova, kiše i intenzivnih radova u polju, pa je njihovo prolećno ravnanje važno kako bi poljoprivrednici mogli lakše da dolaze do svojih njiva.
Akcija uređenja puteva u Čalmi već godinama ima tradicionalni karakter. Pre početka radova domaćini su se okupili na zajedničkom doručku u sali Mesne zajednice, a nakon završenog posla organizovan je i ručak za učesnike.
Atmosfera je bila radna, ali i drugarska – uz razgovor i planove za novu poljoprivrednu sezonu.
Meštani Čalme još jednom su pokazali da se uz složnu akciju i dobru organizaciju mnogo toga može uraditi zajedničkim snagama, a uređeni atarski putevi biće od velike koristi svim poljoprivrednicima tokom predstojećih radova u polju.
