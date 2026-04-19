UGINULI PSI I VELIKA KOLIČINA SMEĆA! Kod turističkog naselja Ras formirana divlja deponija koja ugrožava reku i okolinu (FOTO)
U neposrednoj blizini turističkog naselja Ras kod Novog Pazara, nedaleko od zaštićenog spomenika kulture "Gradina", formirana je divlja deponija koja predstavlja ozbiljnu ekološku pretnju.
- Na lokaciji deponije mogu se videti uznemirujući prizori, uginule životinje, pre svega psi, kao i velike količine komunalnog otpada koji građani odlažu. Pored toga, na deponiji se nalaze odbačeni komadi starog nameštaja i građevinski otpad, što dodatno pogoršava stanje na terenu - kaže za RINU jedan od meštana.
Dodaju da sotpad sa ove deponije odlazi u Sebečevsku reku, koja se direktno uliva u Rašku, povećavajući rizik od šireg zagađenja vodotokova u tom području.
- Deponija je formirana pre nekoliko meseci. Nadležne službe su u više navrata reagovale i čistile ovu lokaciju, ali se problem ponovo javlja zbog neodgovornog ponašanja pojedinih građana koji nastavljaju da odlažu otpad na ovom mestu - piše jedan srpski portal
Ukoliko se ovakva praksa nastavi, postoji realna opasnost od ozbiljne ekološke katastrofe koja bi mogla imati dugoročne posledice po životnu sredinu, vodne resurse i kulturno nasleđe ovog kraja.
