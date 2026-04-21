Na Kopaoniku jutros je kao usred zime. Sneg umerenog intenziteta pada već satima te je došlo do formiranja snežnog pokrivača.

Temperatura na ovoj popularnoj srpskoj planini je u minusu.

Kako se može videti sa snimka na društvenim mrežama, ova planina potpuno se zabelela na -1 stepen, na radost svih ljubitelja zimskih sportova.

Sneg će na Kopaoniku padati tokom celog dana, kao i sutra, a u nižim predelima naše zemlje, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sredinom dana očekuju se kratkotrajna kiša i pljuskovi. Takođe, sneg u planinskim predelima prestaće da pada u četvrtak.

Danas oblačno i hladnije

Inače, kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas se očekuje oblačno i hladnije vreme.

- Danas oblačno, povremeno sa kišom i hladnije posebno na jugu Srbije gde se očekuje veća količina padavina. Na severu zemlje promenljivo oblačno, pre podne suvo, a sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura iznosiće od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na istoku Srbije. Prestanak padavina u većini mesta očekuje se uveče, osim na jugu.

- Do kraja sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini sedmice toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak 23. aprila - saopštio je RHMZ.