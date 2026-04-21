VEJE KAO DA JE JOVANJDAN! Pogledajte nestvarne prizore iz Srbije u aprilu, sve zavejano, umesto cveća beli se sneg?! (VIDEO)
Na Kopaoniku jutros je kao usred zime. Sneg umerenog intenziteta pada već satima te je došlo do formiranja snežnog pokrivača.
Temperatura na ovoj popularnoj srpskoj planini je u minusu.
Kako se može videti sa snimka na društvenim mrežama, ova planina potpuno se zabelela na -1 stepen, na radost svih ljubitelja zimskih sportova.
Sneg će na Kopaoniku padati tokom celog dana, kao i sutra, a u nižim predelima naše zemlje, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sredinom dana očekuju se kratkotrajna kiša i pljuskovi. Takođe, sneg u planinskim predelima prestaće da pada u četvrtak.
Danas oblačno i hladnije
Inače, kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas se očekuje oblačno i hladnije vreme.
- Danas oblačno, povremeno sa kišom i hladnije posebno na jugu Srbije gde se očekuje veća količina padavina. Na severu zemlje promenljivo oblačno, pre podne suvo, a sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura iznosiće od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na istoku Srbije. Prestanak padavina u većini mesta očekuje se uveče, osim na jugu.
- Do kraja sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini sedmice toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak 23. aprila - saopštio je RHMZ.
