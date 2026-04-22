Iako je proleće u punom jeku, zima se izgleda još uvek ne predaje. Tokom jutarnjih sati sneg je pao na području ivanjičkog sela Kušići, a prema rečima meštana sve je obelelo kao da je decembar.

Sneg se zadržao čak i na kolovozu, pa su nadležne ekipe poslate na teren.

Zabeležene padavine dodatno su uznemirile poljoprivrednike, koji strahuju od mogućih posledica po ovogodišnji rod, posebno kada je reč o malini.

Foto: RINA

- Nije toliko retko da sneg padne u aprilu, ali svakako nismo mu se obradovali. Strahujemo za poljoprivrednu proizvodnju, naročito zbog maline, od mogućeg mraza, temperature padaju ispod nule, a alstari su već krenuli, kažu za RINU zabrinuti meštani.

Zbog otežanih uslova na putu, nadležni putari apeluju na vozače da budu dodatno oprezni, posebno na ovoj deonici, kao i u ostalim brdsko-planinskim predelima zapadne Srbije.

Posebno upozorenje upućeno je vozačima teretnih vozila bez adekvatne zimske opreme da ne kreću ka ovom putnom pravcu, kako ne bi ugrozili bezbednost saobraćaja.

