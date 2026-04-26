Cveće koje je tokom zime sklonjeno od mraza sada traži sunce i toplotu, a svetlost unutrašnjih prostora više nije dovoljna da ga "probudi", ukazuju stručnjaci koji se bave hortikulturom i uzgajanjem cvetnog bilja.

April je bio prilično promenljiv, sa velikim oscilacijama u temperaturi. Na početku meseca bilo je pravih prolećnih dana, ali je ubrzo usledila promena praćena niskim temperaturama koje nisu pogodovale biljkama, zbog čega mnoge saksije nisu ni iznošene napolje.

Ipak, kraj aprila je, kako se navodi, idealan trenutak da se cveće iznese na otvoreno, jer su dani topliji, a uveliko je počela i prodaja rasada za sadnju.

- Ono što ste sačuvali u saksijama od zime očistite od osušenih listova i precvetalih latica, obnovite zemlju u saksiji i postavite na dobro mesto zbog svetlosti i toplote. Uspeli smo da sačuvamo muškatle, sleščiće i to nije malo. Posadićemo i nove izdanke kako bismo obnovili naš cvetni ‘fond’ u dvorištu, koji svake godine brižljivo čuvamo“, kaže Miroljub iz Vranja.

On dodaje da će se ovog vikenda, zajedno sa suprugom, posvetiti isključivo cveću, ali i da komšije ne zaostaju, jer su u mnogim dvorištima već procvetale ljubičice i lale.

- Bez cveća je dvorište nekako prazno i monotono, kao da niko ne živi tu. A kad uz zelenilo imate i cveće, onda je slika potpuno drugačija — i lepo zeleno, ali i cvetno i šareno, i za oko i za dušu - navodi Miroljub.