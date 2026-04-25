Na specijalizovanoj izložbi u Zabeli, među najboljima, zablistala je Iskra — službeni pas Policijske brigade, rase jugoslovenski ovčarski pas-šarplaninac.

- U konkurenciji vrhunskih primeraka osvojila je prvo mesto u svom starosnom razredu i titulu CAC, potvrđujući kvalitet, stabilnost i rad koji stoji iza svakog njenog koraka - navodi se na Instagram stranice "mupsrbije".

Pod vođstvom majora policije Bojana Gavrilovića, starijeg instruktora za obuku vodiča službenih pasa, i mlađeg vodnika policije Dragutina Jovanovića, Iskra ne osvaja samo priznanja – ona potvrđuje ono što se ne može naučiti preko noći: poverenje, disciplinu i bezrezervnu odanost.

- Službeni psi nisu samo podrška u akcijama. Oni su deo tima. Čuvari bezbednosti. Lice i snaga službe kada je najpotrebnije - nastavlja se u objavi.