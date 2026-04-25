Čuveni lovac na zmije Vladica Stanković uhvatio je mladog poskoka koji se zavukao blizu ulaznih vrata jednog domaćinstva na jugu Srbije!

Vladica je uz pomoć alata, kako se vidi na snimku, razbio kameni zid, a onda je uz pomoć velike pincete i rukavica izvukao otrovnicu.

- Poskok u porodičnoj kući, danas akcija, ozbiljne zmije. Ajde, majstore, dođi. Vidiš kako baca otrov - kaže Vladica dok poskok šišti i pokušava da se oslobodi iz ruku.

Poskoka, kako kaže Stanković, moguće je prepoznati po specifičnom rogu na glavi i cik-cak romboidima po leđima.

- Oči otrovnica su vertikalne i mačkolikaste - objašnjava Vladica.

Stanković je nedavno za Telegraf objasnio zašto su vinogradi i voćnjaci savršen teren za zmije.

- Oni imaju špalire, jer dolaze ptice koje vole da dolaze i jedu grožđe kad zrene. Zmije se penju po tim žicama i čekaju ptice, pa ih na taj način love. Kada ptice vide predatore, one ne prilaze. Na taj način, zmije čuvaju te špalire. Istina, to izgleda malo strašno za ljude, što je normalno, ali to sprečava ptice da jedu plodove - objašnjava Vladica.

Ivan za 4 dana uhvatio 9 poskoka u dvorištu

Iako proleće kalendarski još nije počelo, lepo vreme poslednjih dana podstaklo je brojne životinje da izađu iz zimskog sna i pojave se na površini, među njima i zmije koje su počele masovno da se bude širom Srbije.

Ivan iz Osečine, malenog mesta u Kolubarskom okrugu u Zapadnoj Srbiji ovih dana ima pune ruke posla u svom dvorištu. I ne, nije u pitanju samo prolećno sređivanje ili košenje trave, već zmije koje su okupirale njegov kraj. U pitanju su ni manje ni više nego poskoci, zmije otrovnice.