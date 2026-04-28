Slušaj vest

Burek je jelo duboko ukorenjeno u naš narod i gotovo da nema osobe koja nema omiljenu vrstu ovog majstorstva od testa, bilo da je sa sirom, mesom, jabukama ili prazan…

Turci su nam ga doneli na ove prostore još pre mnogo vekova, a kroz prohujalo vreme burek je ovde usavršen i postao je maltene lokalni specijalitet.

Mladi pekar iz Sremske Mitrovice, Zef Joza Kajtazi, može sa punim pravom da kaže da pravi najbolji burek u Srbiji jer je prošle godine osvojio prvo mesto kao najbolji buregdžija na Pekarijadi na kojoj je učešće uzelo 200 njegovih kolega iz raznih pekarskih kategorija.

U finalu ih je ostalo samo dvanaest i Zef Joza je na kraju bio najbolji, a njegov burek najukusniji.

Kako za „Dobro jutro“ kaže zvanično najbolji majstor za burek, pobedu je očekivao i priželjkivao ju je, a da mu je pekarstvo u genima svedoči i činjenica da mu je otac pekar.

"Otac nije hteo da i ja budem pekar ali sudbina me ipak vratila u pekaru"

- Otac je imao pekarsku radnju u Beogradu ali zanat ipak nisam učio od njega jer on nije želeo da se bavim pekarskim poslom, otac najbolje zna koliko je teško i koliko je potrebno odricanja. Zato sam otišao u Srednju elektrotehničku školu i kada sam je završio sudbina me je ipak vratila u pekaru. Osećao sam da je to put kojim treba da idem i da je to nešto čime u životu želim da se bavim, kaže Zef Joza Kajtazi.

Kako ističe na početku osim želje za pekarskim zanatom nije posedovao neka druga, konkretna znanja.

Kada sam došao u pekaru nisam znao ništa o tom poslu. Ipak, znao sam šta želim i učio sam malo pomalo i izučio pekarski zanat. Kako je vreme prolazilo, a ja sve više znanja i veština sticao, sve više sam voleo i na kraju u potpunosti zavoleo pekarski zanat i naravno veštinu spravljanja bureka – iskren je Joza.

Za dobar burek, kako kaže, treba znati ali i imati.

- Treba znati veštine spravljanja ali i znati normative. Naravno pored toga treba imati i kvalitetne sirovine. Važno je dobro upakovati burek i tanko razvući svaku koru. Ako se burek ne spakuje kako treba, onda bude rupa i fil nije tada dobro raspoređen. Da bi se napravio dobar burek potrebna je sigurna ruka ali i strpljenje – kaže mladi buregdžija.

Joza tvrdi da se dobar burek može napraviti i u kućnim uslovima.

Dobar burek se može napraviti u kućnim uslovima zašto da ne. Potrebno je samo strpljenje, dobre kore i smesa za fil. Sve kasnije postane stvar rutine – savetuje Joza.

Naš sagovornik kaže i da se ne mogu porediti burek nastao mašinskim putem i onaj ručno pravljeni.

Zbog nedostatka radne snage sve je više pekara širom naše zemlje koje burek proizvode mašinski. Ipak, taj mašinski burek se ne može porediti sa onim koji se napravi ručno, rukama iskusnog burek majstora – kaže Joza.

Kada se priseća prošlogodišnje pobede na Pekarijadi, Joza kaže da je srećan i ponosan zbog toga ali da se stalno trudi da tu laskavu titulu najboljeg buregdžije u Srbiji svojim radom opravda.

- Nije me iznenadila pobeda na Pekarijadi, jednostavno sam imao osećaj da ću pobediti s obzirom da sam prošlu Pekarijadu ispustio pobedu za pola boda. Trudio sam se i mnogo radio i usavršavao da bih pobedio. Konkurencija je bila jaka kao i svake godine, bilo je vrlo kvalitetnih majstora kolega, vrhunskih znalaca pekarskog zanata.

- Zaista je svako od 12 finalista mogao da pobedi i to ne bi bilo nezasluženo. Naravno, pobeda me nije uspavala na lovorikama, to mi je samo bio podstrek da još vise i bolje radim jer znama da sada svi od mene sa pravom očekuju samo najbolji burek – kroz osmeh kaže Zef Joza.