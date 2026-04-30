Od 11 javnih izvora, voda za piće je ispravna i bezbedna samo na dve javne česme u Kragujevcu.

Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa javnih česmi na Bubnju i u Teferiču.

Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Divostinu, Košutnjaku, Beloševcu, Ždraljici, Kapovcu, Bukorovcu, u Petrovcu i na Grujinoj česmi. Uzorkovanje i analize je izvršila nadležna ustanova, Institut za javno zdravlje Kragujevac.