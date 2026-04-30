Supružnici iz Vranja kažu da su sa nevericom dočekali ovogodišnji rod kajsije u svom dvorištu, nakon što dve godine na tom stablu nije bilo nijednog ploda. Kako objašnjavaju, ranijih godina su problem pravili mraz u vreme cvetanja ili obilne kiše koje su uticale na formiranje ploda.

- Konačno je rodila. Dve godine nije bilo nijednog jedinog ploda na drvetu. Ili je u cvetanju presekao mraz ili je kiša uticala na formiranje ploda, ali kajsija nije rađala - objašnjavaju supružnici iz Vranja koji godinama prate kako priroda može da se poigra i iznenadi, kako u pozitivnom, tako i u negativnom smislu.

U dvorištu, kako kažu, imaju kajsiju, krušku, jabuku, trešnju i smokvu, a Slobodan napominje da je kajsija zasađena u dvorištu pre pet godina. Dve godine je bila bez ploda, a sada je prepuna.

- Mlada voćka i svake godine smo pratili njen razvoj. Kajsiju volimo svi u porodici i spremamo najlepši džem. I koštice ove voćke se preporučuju za jačanje imuniteta i dobro zdravlje - objašnjava sagovornik Kurira. On dodaje da je slična situacija bila i sa rodom kruške i trešnje prethodnih godina.

- Pretprošle godine, verovali ili ne, sa drveta kruške nabrali smo blizu 100 kilograma, a i trešnja je bila puna. I komšije su brale, bilo je voća na pretek. Prošle godine šok – na drvetu kruške jedan jedini plod, trešnja bez roda, kajsija takođe - navodi Slobodan.

On tvrdi da će, po svemu sudeći, ova godina biti rodna i berićetna.

- Radujem se, ništa lepše nego kada ubereš voćku u svom dvorištu. Puno dvorište voća i komšija. Voćke su dobro rodile, a domaćini i komšije ne kriju zadovoljstvo, puni hvale za ono što se zove dar prirode - zaključuje Slobodan.