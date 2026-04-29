Vladica Stanković, čuveni zmijolovac, čini se "ne staje" otkako je počela "zmijska sezona", čemu u prilog idu lepši, prolećni dani. Tako je danas bio lep dan u Vladičinom Hanu i okolini, gde je Stanković imao "pune" ruke posla.

Naime, kako se vidi na novom podeljenom videu, ovog puta je izvukao zmiju iz starog bunara.

Vladica, naravno, goloruk, samo s vrećom u koju je ubacio zmiju. U pozadini se čuje ženski glas koji ponavlja: "Svaka čast, svaka čast". Da posla ne manjka, govori i primer kako je juče izvukao šokantan primerak iz betonske staze u Merošini.

Kako se može videti na snimku, Vladica polako prilazi starom bunaru i hvata zmiju za rep, a potom je izvlači napolje, ispod poklopljenog dela.

- Još jedan primerak, dugi - kaže, a potom gleda u bunar da vidi da li zmija ima i drugaricu.

Pogledajte hrabru akciju u nastavku:

Ivan za 4 dana uhvatio 9 poskoka u dvorištu

Lepo vreme poslednjih dana podstaklo je brojne životinje da izađu iz zimskog sna i pojave se na površini, među njima i zmije koje su počele masovno da se bude širom Srbije.

Ivan iz Osečine, malenog mesta u Kolubarskom okrugu u Zapadnoj Srbiji ovih dana ima pune ruke posla u svom dvorištu. I ne, nije u pitanju samo prolećno sređivanje ili košenje trave, već zmije koje su okupirale njegov kraj. U pitanju su ni manje ni više nego poskoci, zmije otrovnice.

Ivan, inače po vokaciji učitelj, poslednjih dana uhvatio je nekoliko zmija kako u svom domaćinstvu, tako i u okolini. Naime, za svega četiri dana uhvatio je čak 9 poskoka. Sve je zabeleženo kamerom, a fotografije pogledajte u posebnom tekstu klikom ovde.