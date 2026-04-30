Slušaj vest

Lozničanima i njihovim gostima neće biti dosadno naredna četiri dana, a za to se pobrinula Turistička organizacija grada Loznice (TOGL), koja je od danas do 3. maja priredila dva festivala.

Ukoliko vreme dozvoli, mnogi će pohrliti u popularna loznička izletišta – Tršić, etno-selo "Sunčana reka" pored Drine, planinu Gučevo ili Banju Koviljaču – ali će imati i priliku da se u Loznici i "Kraljevskoj banji" i dobro zabave.

Danas od 17 časova počinje dvodnevni, 6. Statua fest ispred Vukovog doma kulture. Festival će okupiti 16 živih statua iz inostranstva i Srbije, a imaće i zanimljiv prateći program. Prvi nastupaju ulični zabavljači, stižu brejkdenseri iz Srbije, štulaši, a biće i radionica za decu, crtanja po licu.

1/4 Vidi galeriju Statua fest u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Posle zvaničnog otvaranja u večernjim satima nastupiće "Dinamika Music", trio električnih violina u pratnji di-džeja, uz spoj klasične muzike u modernom aranžmanu.

Foto: Kurir/T.Ilić

Prvog majskog dana žive statue sele se u Banju Koviljaču, gde će posetioce zabavljati u najlepšem parku Srbije, a tada će biti proglašena i najatraktivnija statua festivala.

Drugi i treći maj u Banji Koviljači obeležiće "Proleće fest", sa programom za sve generacije. Posetioce očekuje "Prolećni bazar" sa velikim brojem izlagača, nastupi više dečjih folklornih ansambala, "Dvorac" i "Babl haus", maskote Miki Maus i Stič, radionica keramike i sađenja cveća, predstava na otvorenom "Ribar i zlatna ribica", kao i šetnja „Stazama srpskih kraljeva“, koju već godinama realizuje Vladimir Vulović iz "Kraljevske banje".

Foto: Kurir/T.Ilić

Drugog dana, u nedelju, pejzažni arhitekta Branko Milošević, koji se brine o zelenilu Loznice i Banje Koviljače, prirediće šetnju parkom "Tamo gde biljke pričaju", kako bi posetioci saznali više o biljkama, cveću i drveću koje "stanuje" u banjskom parku.

Minami, volonterka iz Japana, održaće radionicu origamija, biće mnogo maskota, među kojima i dečja zvezda Rumi, kao i džambo igre na otvorenom "Ne ljuti se čoveče“ i "Katapult", a u 19 časova u Kur-salonu biće izvedena predstava "Mambo italiano".

Iz TOGL-a poručuju da su svi programi besplatni i da će se odvijati na prostoru od Hotela "Podrinje" do fontane i staze prema Kur-salonu, kako bi i deca koja se nalaze na lečenju u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju mogla da učestvuju u sadržajima.

Iz TOGL-a očekuju da oba festivala budu dobro posećena i da tokom prvomajskih praznika Lozničani i brojni turisti uživaju u programu, a ukoliko i vreme posluži, biće to dani za pamćenje.