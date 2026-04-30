Na Vlasinskom jezeru od jutros u 10 sati pada sneg. Snegu je prethodila kiša, a nakon lepog vremena na Vlasini je zahladnelo uz osetan pad temperature. Trenutno je 1 stepen.

Bračni par Stefanović iz Vranja već trideset godina boravi u vreme praznika na Vlasini gde provode i godišnje odmore sa decom i unucima. 

Sneg na Vlasini uoči Prvog maja Foto: Kurir/T.S

Svaki slobodan trenutak Stefanovići su na Vlasini gde imaju vikendicu. „Preko 30 godina smo na Vlasini. Ona ume da iznenadi, kada su
vremenske prilike u pitanju. Sećam se da je jedne godine sneg pao u junu, ali Vlasina je uvek lepa, a šetnje i po snegu i po kiši delotvorne za zdravlje, zbog čistog vazduha sa puno kiseonika“, kaže Jovica iz Vranja.

On dodaje da je na Vlasini zabeležena temperatura od minus dva stepena, a da je trenutno jedan stepen u plusu.

Njegova supruga Daca napominje da su turisti počeli da dolaze zbog prvomajskih praznika.

„Već su dvorišta okošena, u prethodna tri dana je bilo lepo vreme pa su ljudi sređivali i kosili“, kaže Daca.

Zabelela se Vlasina  Izvor: Kurir/T.S.

Vegetacija je krenula i na Vlasini, uveliko cveta šljiva, vrba je počela da lista, a domaćice sa iskustvom od „maljave breze“ posebne vrste koja se može naći samo na Vlasini uveliko sakupljaju „brezov sok“. 

Neki od komšija zaštitili su procvetale voćke u dvorištima od niskih temperatura. Vlasina prija uvek, zaključuju supružnici iz Vranja.

Ne propustiteDruštvoPAO SNEG NA ZLATIBORU I KOPAONIKU! Pogledajte kako su se zabeleli, a sutra je maj?! Na uranak uz roštilj i sa - lopatom za sneg (FOTO/VIDEO)
Zlatibor
SrbijaZABELELA SE I IVANJICA KAO USRED ZIME! Sneg pao na ivanjička sela, meštani u strahu zbog malina (FOTO)
Sneg Ivanjica
SrbijaNA OVOM MESTU U SRBIJI ZIMA NE POPUŠTA, I DANAS VEJE SNEG! Sve se beli kao usred januara na zimskoj temperaturi! (FOTO)
Screenshot 2026-04-22 103514.png
SrbijaVEJE KAO DA JE JOVANJDAN! Pogledajte nestvarne prizore iz Srbije u aprilu, sve zavejano, umesto cveća beli se sneg?! (VIDEO)
kop.png
DruštvoEVO ZAŠTO JE DANAS BILO TOLIKO HLADNO: Srbija na udaru ledenog talasa sa severa koji u regionu pravi HAOS, objavljen opskuran satelitski snimak (VIDEO)
Hladni talas sa severa
DruštvoSTIŽE NAM NOVO ZAHLAĐENJE, NAD SRBIJOM ĆE SE NADVITI "OMEGA BLOK"! Uoči prvomajskih praznika pogodiće nas meteorološki FENOMEN kakav se retko viđa
Vreme u Srbiji