ZABELELA SE I VLASINA, OD JUTROS PADA SNEG! Bilo minus 2, sad je 1 stepen, a sutra je maj! Jedne godine pao i u junu (FOTO/VIDEO)
Na Vlasinskom jezeru od jutros u 10 sati pada sneg. Snegu je prethodila kiša, a nakon lepog vremena na Vlasini je zahladnelo uz osetan pad temperature. Trenutno je 1 stepen.
Bračni par Stefanović iz Vranja već trideset godina boravi u vreme praznika na Vlasini gde provode i godišnje odmore sa decom i unucima.
Svaki slobodan trenutak Stefanovići su na Vlasini gde imaju vikendicu. „Preko 30 godina smo na Vlasini. Ona ume da iznenadi, kada su
vremenske prilike u pitanju. Sećam se da je jedne godine sneg pao u junu, ali Vlasina je uvek lepa, a šetnje i po snegu i po kiši delotvorne za zdravlje, zbog čistog vazduha sa puno kiseonika“, kaže Jovica iz Vranja.
On dodaje da je na Vlasini zabeležena temperatura od minus dva stepena, a da je trenutno jedan stepen u plusu.
Njegova supruga Daca napominje da su turisti počeli da dolaze zbog prvomajskih praznika.
„Već su dvorišta okošena, u prethodna tri dana je bilo lepo vreme pa su ljudi sređivali i kosili“, kaže Daca.
Vegetacija je krenula i na Vlasini, uveliko cveta šljiva, vrba je počela da lista, a domaćice sa iskustvom od „maljave breze“ posebne vrste koja se može naći samo na Vlasini uveliko sakupljaju „brezov sok“.
Neki od komšija zaštitili su procvetale voćke u dvorištima od niskih temperatura. Vlasina prija uvek, zaključuju supružnici iz Vranja.
Kurir.rs