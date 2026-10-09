Sutra počinje BEO šoping vikend: Popusti do 50% i inspirativni sadržaji za ljubitelje mode
BEO Shopping Center ovog vikenda, 10. i 11. oktobra, organizuje šoping vikend, uz posebne ponude i popuste, ali i program posvećen modi, stilizovanju i personalizaciji omiljenih komada.
Tokom šoping vikenda posetioci će moći da iskoriste pogodnosti kod više od 80 brendova, a pored popusta do 50%, vikend donosi i sadržaje namenjene svima koji žele da pronađu inspiraciju za svoj stil i aktuelne jesenje kombinacije.
Program počinje u subotu, 10. oktobra, od 17 časova, kada će biti održana modna revija na kojoj će biti predstavljeni jesenji trendovi i odabrani komadi brendova koje možete pronaći odmah tu, u BEO Shopping Centru.
U nedelju, 11. oktobra, od 11 do 20 časova, posetioce očekuje kolor analiza, kroz koju mogu da otkriju koje nijanse najbolje odgovaraju njihovom izgledu. Konsultacija je dostupna posetiocima koji tog dana ostvare kupovinu u vrednosti od najmanje 3.000 RSD.
Poseban deo programa je i FIX & REMIX kutak za personalizaciju, gde će posetioci imati priliku da svojim omiljenim komadima daju novi, lični pečat.
Uz modne sadržaje, atmosferu tokom nedeljnog programa upotpuniće i DJ program, pa će BEO šoping vikend spojiti kupovinu, modu, muziku i kreativnost na jednom mestu.
Sve ponude i detalji programa dostupni su na sajtu BEO Shopping Centra.
Promo