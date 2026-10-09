BEO Shopping Center ovog vikenda, 10. i 11. oktobra, organizuje šoping vikend, uz posebne ponude i popuste, ali i program posvećen modi, stilizovanju i personalizaciji omiljenih komada.

Tokom šoping vikenda posetioci će moći da iskoriste pogodnosti kod više od 80 brendova, a pored popusta do 50%, vikend donosi i sadržaje namenjene svima koji žele da pronađu inspiraciju za svoj stil i aktuelne jesenje kombinacije.

Program počinje u subotu, 10. oktobra, od 17 časova, kada će biti održana modna revija na kojoj će biti predstavljeni jesenji trendovi i odabrani komadi brendova koje možete pronaći odmah tu, u BEO Shopping Centru.