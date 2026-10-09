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BEO Shopping Center ovog vikenda, 10. i 11. oktobra, organizuje šoping vikend, uz posebne ponude i popuste, ali i program posvećen modi, stilizovanju i personalizaciji omiljenih komada.

Tokom šoping vikenda posetioci će moći da iskoriste pogodnosti kod više od 80 brendova, a pored popusta do 50%, vikend donosi i sadržaje namenjene svima koji žele da pronađu inspiraciju za svoj stil i aktuelne jesenje kombinacije.

Program počinje u subotu, 10. oktobra, od 17 časova, kada će biti održana modna revija na kojoj će biti predstavljeni jesenji trendovi i odabrani komadi brendova koje možete pronaći odmah tu, u BEO Shopping Centru.

U nedelju, 11. oktobra, od 11 do 20 časova, posetioce očekuje kolor analiza, kroz koju mogu da otkriju koje nijanse najbolje odgovaraju njihovom izgledu. Konsultacija je dostupna posetiocima koji tog dana ostvare kupovinu u vrednosti od najmanje 3.000 RSD.

Poseban deo programa je i FIX & REMIX kutak za personalizaciju, gde će posetioci imati priliku da svojim omiljenim komadima daju novi, lični pečat.

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Foto: Promo


Uz modne sadržaje, atmosferu tokom nedeljnog programa upotpuniće i DJ program, pa će BEO šoping vikend spojiti kupovinu, modu, muziku i kreativnost na jednom mestu.

Sve ponude i detalji programa dostupni su na sajtu BEO Shopping Centra.

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