Tužna slika na Festu: Na premijeru novog filma Slobodana Šijana došla samo jedna glumica
- Na premijeri Šijanovog filma 'Budi bog s nama' na Festu od velike glumačke ekipe došla je samo Aleksandra Balmazović, dok su neki izostanak pravdali obavezama, a neki bojkotom festivala.
- Šijan je posle projekcije izašao pred publiku i poklonio se uz dug aplauz, uz koscenariste, deo ekipe i goste poput Lordana Zafranovića i Radoslava Zelenovića.
Dugoočekivani film "Budi bog s nama" reditelja Slobodana Šijana premijerno je prikazan na 53. Festu, a da se pokloni publici došla je, od impozantne glumačke ekipe, samo Aleksandra Balmazović. Neki svoj nedolazak pravdaju obavezama, a drugi bojkotom festivala.
Burne dvadesete
Slovenačku glumicu naša publika pamti po filmu "Sivi kamion crvene boje".
- Živim u Sloveniji i tamo mnogo radim i u pozorištu i na filmu. U Beogradu sam završila Akademiju. Posle "Sivog kamiona" desilo mi se da me zovu za neke filmove koji se nikad nisu snimili ili su snimljeni pa nisu pušteni u bioskope. U Sloveniji sam počela da se bavim i produkcijom. Radila sam neke humanitarne projekte, pa su ljudi možda pomislili da se bavim nekim drugim poslom - govorila je za Kurir ranije Aleksandra.
Tvorac kultnih filmova "Ko to tamo peva", "Maratonci trče počasni krug" i "Davitelj protiv davitelja" posle projekcije izašao je pred publiku i poklonio se uz dug aplauz. Na sceni su mu se pridružili koscenaristi Biljana Maksić i Vladimir Mančić, kao i članovi autorske ekipe i producent Marko Paljić. Projekciju nisu propustili ni Lordan Zafranović, Radoslav Zelenović i Vladislav Bajac.
Ovo je priča o legendarnom srpskom filmskom reditelju i jednom od osnivača zenitizma Bošku Tokinu (u tumačenju Miloša Bikovića) i snimanju prvog avangardnog filma na ovim prostorima pod nazivom "Budi bog s nama". Kroz sudbinu glavnog junaka upoznajemo Beograd iz zlatnog doba dvadesetih godina prošlog veka, Beograd avangarde, dadaizma, futurizma, zenitizma, Beograd džeza i čarlstona, Beograd automobilizma, aeroplana i seksualne revolucije, Beograd koji je tada smatran Parizom na Balkanu.
Radnja počinje 1946. godine, kad Tokin, optužen kao narodni neprijatelj, tokom saslušanja u zatvoru nizom flešbekova oživljava burne godine. Njegovog islednika igra Goran Bogdan. Kroz ovu komediju su prodefilovale mnoge znamenite ličnosti naše istorije poput kralja Aleksandra, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog i Branislava Nušića, što daje filmu posebnu težinu.
Spojio sedam zemalja
Uloge tumače najveće zvezde srpske i regionalne kinematografije Sloboda Mićalović, Nebojša Dugalić, Jovana Stojiljković, Andrija Milošević, Sergej Trifunović, Marko Janketić, Nikola Rakočević, Viktor Savić, Miloš Samolov, Nenad Okanović, Milutin Milošević, Denis Murić, Marko Todorović, Bojan Navojec, Anastasija Everal, Inja Zalta, Mirko Vlahović, Tihomir Stanić i mnogi drugi.
Film je snimljen pre pet godina kao koprodukcija čak sedam zemalja - Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Češke, Bugarske i Rumunije, a srpski producent je Marko Paljić iz kuće "Gargantua films". Njegovo nastajanje je podržao Filmski centar Srbije, ali i najvažniji evropski filmski fond Kreativna Evropa.