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Ekspo karavan je tokom prethodna dva i po meseca obišao 34 lokalne samouprave širom Srbije i okupio više od 120.000 posetilaca. U programima karavana učestvovalo je više od 1.700 umetnika, muzičara, sportista, folklornih ansambala i drugih izvođača, predstavljajući kulturu, tradiciju i osobenosti svojih gradova i opština, istakao je danas direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Prema rečima Jerinića, svojim angažovanjem u organizaciji Ekspo karavana, lokalne samouprave pokazale su zapravo veliku zainteresovanost za učešće u pripremama za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd.

03:17 Jelenić izjava Izvor: Promo

„Suština našeg karavana bila je da svaki grad pokaže svoju tradiciju, kulturu i najbolje ljude koje ima, jer se na taj način pripremamo za ono što nas čeka sledeće godine, a to je da Srbiju predstavimo u najlepšem svetlu. Zaista smo oduševljeni utiscima, a karavan je pokazao da naši gradovi i lokalne samouprave imaju mnogo toga da ponude“, izjavio je Jerinić.

On je naglasio da je jedan od glavnih ciljeva karavana bio da se lokalne samouprave uključe u pripreme za Ekspo 2027, kako bi posetioci iz inostranstva imali priliku da upoznaju različite delove Srbije.

„Domaćin Ekspa nije samo Beograd, već cela Srbija. Želimo da posetioci koji sledeće godine dođu na izložbu posete i Vranje, Bujanovac, Suboticu, Novi Pazar, Zaječar, Užice i druge gradove širom zemlje“, poručio je Jerinić.

U sportskim aktivacijama u okviru karavana posvećenim pošumljavanju Srbije učestvovao 1.971 posetilac, koji su zajedno prešli 824 kilometra na biciklima, što će u narednom periodu biti povezano sa akcijama sadnje drveća širom Srbije. Deo karavana bila je i Srpska kuća, koja je kroz predstavljanje tradicije i kulturnog nasleđa Srbije privukla veliko interesovanje posetilaca.

Jerinić je najavio da se aktivnosti nastavljaju kroz Ekspo biznis karavan, koji se realizuje u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, strateškim partnerom u realizaciji biznis programa Ekspa 2027. Prema njegovim rečima, cilj je da se domaći privrednici upoznaju sa mogućnostima koje izložba pruža za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i saradnju sa međunarodnim kompanijama.

„Obilazimo Srbiju i razgovaramo sa privrednicima o tome kako da se pripreme i predstave na Ekspu. Koliki je potencijal pokazuje i primer Slovenije, koja planira da tokom 93 dana izložbe u Srbiju dovede 2.000 kompanija. Naše firme treba da se pripreme, da nastupe sa novim idejama i projektima koji će otvarati nova radna mesta i doprineti daljem razvoju zemlje“, istakao je Jerinić.

On je zahvalio svim lokalnim samoupravama, učesnicima i građanima koji su doprineli realizaciji karavana, naglasivši da veliko interesovanje i brojna pitanja o njegovom nastavku potvrđuju pozitivne utiske i spremnost gradova i opština da budu deo Ekspa 2027.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.