Slušaj vest

Merkur 24. oktobra započinje retrogradno kretanje u Škorpiji, znaku koji se u astrologiji povezuje sa tajnama, poverenjem, bliskošću i zajedničkim novcem. Zbog toga će se naredne nedelje, prema astrološkom tumačenju, vrteti oko pitanja koja traže iskreniji odgovor od uobičajenog "Sve je u redu".

Do 13. novembra, kada Merkur ponovo kreće direktno, fokus je na proveravanju informacija, vraćanju nedovršenim obavezama i pažljivijem slušanju. Pošto će u tom periodu i Venera biti retrogradna, ljubavni odnosi i lične vrednosti dodatno će privlačiti pažnju.

OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Moraćete da raščistite ko kome šta duguje u novcu, ali i u odnosima. Zajednički troškovi, pozajmica ili dogovor sa partnerom mogli bi ponovo da postanu tema. Ako ste do sada govorili "Nema veze", a zatim u sebi sabirali svaku nepravdu, vreme je da jasno kažete šta vam smeta.

U ljubavi može da vas muči pitanje koliko zaista verujete drugoj strani. Nemojte od jednog nejasnog odgovora da pravite čitavu priču, ali nemojte ni da prećutite ono što vas uporno uznemirava. Na poslu proverite uslove isplate i obaveze koje preuzimate. Najviše ćete dobiti ako prestanete da očekujete da drugi sami pogode vaše granice.

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Na red dolazi odnos u kojem dugo nešto pokušavate da "izgurate" bez pravog razgovora. Partner, blizak prijatelj ili poslovni saradnik mogao bi da pokrene temu za koju ste verovali da je zatvorena. Vaša prva reakcija biće da ponovite svoj stav, ali ovog puta vredi saslušati šta druga strana zapravo traži.

Slobodnim Bikovima može da se javi neko iz prošlosti. Pre nego što vas ponese poznat osećaj, razmislite da li su se promenile okolnosti zbog kojih ste se udaljili. Poslovne dogovore precizirajte, naročito ako sarađujete sa osobom koju dobro poznajete. Bliskost ne podrazumeva da oboje isto razumete obećanje.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Moraćete da raščistite raspored koji funkcioniše samo dok vi pristajete na sve. Zaostali zadaci, tuđe obaveze i sitne greške mogu da vam pokažu koliko energije gubite na lošu organizaciju. Neće svaki problem zahtevati da radite više, neke ćete rešiti tek kada drugačije podelite posao.

Moguć je povratak starog poslovnog zadatka ili potreba da ispravite nešto što je završeno na brzinu. Čuvajte važne poruke, proveravajte termine i tražite jasna uputstva. U privatnom životu razgovarajte o svakodnevici, ko šta završava, ko stalno podseća i kome nikada ne ostane vreme za odmor.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vreme je da razjasnite da li vam nedostaje određena osoba ili osećaj koji ste nekada imali pored nje. Stara simpatija, pesma ili slučajan susret mogli bi da probude emocije za koje ste verovali da su se smirile. Nostalgija će biti jaka, pa sebi ostavite dovoljno vremena pre nego što nešto obećate.

Zauzeti Rakovi mogli bi ponovo da razgovaraju o pažnji, nežnosti i planovima koji se stalno pomeraju. Recite konkretno šta vam nedostaje, umesto da čekate da partner primeti promenu raspoloženja. Ovo je i dobar astrološki period za povratak zapostavljenom hobiju ili kreativnoj ideji koju ste prerano odbacili.

LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Porodični dogovori i stare kućne teme tražiće novi razgovor. Moguće je da ćete shvatiti da se od vas i dalje očekuje uloga koju više ne želite da imate, da sve organizujete, smirujete rasprave ili budete dostupni u svakom trenutku. Biće važno da objasnite šta možete, a šta vam je postalo previše.

Ako planirate selidbu, preuređenje ili dogovor oko nekretnine, pažljivo proverite detalje i rokove. U ljubavi će vam prijati više privatnosti, ali povlačenje bez objašnjenja može da zbuni partnera. Pokušajte da odvojite ono što vas trenutno muči od porodičnih zamerki koje nosite godinama.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Moraćete da raščistite nesporazum koji je nastao zato što ste mislili da ste bili dovoljno jasni. Poruke, dogovori, dokumenta i razgovori sa bliskim ljudima biće u centru pažnje. Ne podrazumevajte da je neko razumeo ono što ste samo nagovestili.

Mogla bi ponovo da se otvori tema sa bratom, sestrom, komšijom ili kolegom. Pre nego što krenete da dokazujete ko je šta rekao, ustanovite šta sada možete da rešite. Na poslu proveravajte primaoce mejlova, datume i verzije dokumenata. U ljubavi će jednostavno pitanje doneti više od višednevnog analiziranja nečijeg tona.

VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Glavno pitanje biće koliko cenite svoje vreme, trud i novac. Možda ćete primetiti da dugo prihvatate nepovoljan dogovor samo da ne biste pokvarili odnos. Sada će vam biti teže da zanemarite razliku između onoga što dajete i onoga što dobijate.

Pregledajte redovne troškove, pretplate i nedovršene dogovore o zaradi. Ako se vraća stara poslovna ponuda, tražite sve uslove pre odgovora. Na emotivnom planu razmislite da li pokušavate da zaslužite pažnju preteranim davanjem. Jasno izgovorena potreba mogla bi mnogo da vam otkrije o odnosu u kojem ste.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Merkur je retrogradan u vašem znaku, pa ćete najviše preispitivati sopstvene odluke i način na koji ih saopštavate. Možda ćete poželeti da povučete obećanje, dopunite raniji razgovor ili priznate da ste promenili mišljenje. Dajte sebi pravo na to, uz jasno objašnjenje ljudima kojih se promena tiče.

Drugi bi mogli pogrešno da protumače vašu ćutljivost ili direktnost, pa birajte reči pažljivije nego inače. U ljubavi ne proveravajte nečiju privrženost zagonetnim porukama i povlačenjem. Ako želite odgovor, postavite pitanje. Do sredine novembra mogli biste jasnije da prepoznate koju odluku zaista želite, a koju ste doneli pod tuđim pritiskom.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Na red dolazi ono što odlažete čim ostanete sami sa svojim mislima. Nezavršen razgovor, osećaj krivice ili obećanje koje ste sebi dali mogli bi ponovo da vam privuku pažnju. Popunjen raspored neće vam mnogo pomoći ako istu brigu nosite iz dana u dan.

Ne morate svaku dilemu odmah da podelite sa svima. Najpre razmislite šta vas tačno opterećuje i kakav ishod želite. Na poslu završavajte obaveze koje traže mir i koncentraciju. U ljubavi objasnite potrebu za prostorom, kako druga strana vaše povlačenje ne bi doživela kao gubitak interesovanja.

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Moraćete da razjasnite svoje mesto u jednom prijateljstvu, timu ili zajedničkom planu. Možda ste preuzeli najveći deo odgovornosti, dok se podrazumeva da svi imaju jednak doprinos. Umesto da ćutke završite i tuđi posao, pokrenite razgovor o obavezama.

Stari prijatelj ili nekadašnji saradnik mogao bi ponovo da vam se javi. Kontakt može biti prijatan, ali ne morate odmah da obnavljate sve što je nekada postojalo. Preispitaćete i jedan dugoročan cilj, da li ga još želite ili ga pratite zato što ste već mnogo uložili? Promena plana može da vam oslobodi vreme za nešto što vas sada više zanima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Poslovni dogovori i pitanje odgovornosti dolaze u prvi plan. Zadatak koji ste smatrali završenim, može da se vrati na doradu, a razgovor o vašoj ulozi da dobije drugačiji tok. Tražite konkretne informacije o tome šta se očekuje, u kom roku i pod kojim uslovima.

Posebno će vam smetati ako neko prisvaja vaš trud ili menja dogovor bez konsultacije. Pripremite činjenice i razgovarajte smireno. Ako razmišljate o promeni posla, vratite se ranijim kontaktima i sredite CV. U privatnom životu obratite pažnju na obećanja koja dajete kada znate da vam je raspored već prepun.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Moraćete da preispitate plan koji lepo zvuči, ali mu nedostaju važni detalji. Putovanje, školovanje, saradnja sa inostranstvom ili administrativna procedura mogu da zahtevaju dodatne provere. Ne oslanjajte se samo na to da će se sve nekako uklopiti.

Moguće je i da ćete promeniti mišljenje posle razgovora sa osobom čije iskustvo cenite. Ostavite prostor da nešto naučite, bez potrebe da branite raniji stav po svaku cenu. U ljubavi će biti važno pitanje budućnosti, da li vi i partner pod istim planom zamišljate isti život? Slobodne Ribe mogle bi da obnove kontakt sa nekim ko živi daleko.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva