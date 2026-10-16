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Jubilarni 35. Festival "Dani Zorana Radmilovića" biće održan od 16. do 23. oktobra 2026. Publika će moći da gleda najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske.Zbog zatvaranja matične pozorišne sale u Zaječaru usled nedostataka u sistemu protivpožarne zaštite, predstave će biti izvedene i u Knjaževcu, Negotinu i Boru

Foto: Duško Miljanić

Festival večeras otvara predstava "Prljave ruke", koju je po tekstu Žan-Pola Sartra režirao Jug Radivojević u produkciji Centra za kulturu Tivat, sa Milošem Bikovićem, koji tumači glavnog junaka Oderera. Drugog festivalskog dana gostovaće matično Radmilovićevo pozorište, Atelje 212, sa predstavom "Akademija smeha", po tekstu Kokija Mitanija, u režiji Milice Kralj.

Foto: Boško Đorđević

Nedelja je rezervisana za gostovanje umetnika iz Rusije, kada će Atelje Čehov iz Melihova u Moskovskoj oblasti izvesti predstavu "Baš tako i tome slično... ” A. P. Čehova, u režiji Anastasije Sobine i Dmitrija Gluhova. Ove tri predstave biće odigrane u Zaječaru, na maloj sceni u Kotlujevcu.

Foto: Dragana Udovičić

U Domu kulture u Knjaževcu, u ponedeljak uveče, 19. oktobra biće izvedena predstava Beogradskog dramskog pozorišta "Crno zlato” proverenog tandema: Dejan Dukovski i Oliver Frljić za koju se mesecima traži karta više u matičnom teatru na Crvenom krstu. Naredne večeri na sceni u Zaječaru gostovaće nagrađivana predstava Kruševačkog pozorišta "Mati", koju je režirao mladi Marko Torlaković, po tekstu Svetlane Slapšak.

Dan kasnije, 21. oktobra, predstava Zvezdara teatra: "Profesionalac", po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića, sa Nenadom Jezdićem, koji predvodi glumačku ekipu, biće odigrana u Negotinu, dok će 22. oktobra u Boru biti izvedena jedna od najboljih predstava koju je Narodno pozorište Republike Srpske iz Banjaluke iznedrilo poslednjih godina "Martin udio", koju je po tekstu Sanje Savić Milosavljević režirao Nikola Bundalo.

Foto: Jakov Simović/Promo

Ovogodišnje, 35. izdanje festivala „Dani Zorana Radmilovića” biće završeno u petak uveče, 23. oktobra, na sceni u Zaječaru dodelom nagrada i premijerom predstave "Uvek spremne žene", koju je režirala Tijana Vasić po tekstu Slobodana Obradovića sa proverenom zaječarskom glumačkom ekipom. Sve predstave počinju od 20 sati.

I ove godine biće priređen bogat prateći program. Najveći deo biće održan u Pozorišnom muzeju u Zaječaru, prenosi Politika. Po tradiciji, prvog festivalskog dana ispred spomenika Zoranu Radmiloviću u samom centru grada svoje stihove posvećene bardu srpskog glumišta, rođenom Zaječarcu, govoriće pesnici Živko Nikolić, Milan Đerić i Verica Ilić u okviru programa „Pesnici Zoranu Radmiloviću”. Predviđen je i skup sa nazivom "Vek Žigona", koji će biti upriličen povodom stogodišnjice rođenja glumca i reditelja Steva Žigona.

Stevo Žigon u Otpisanima Foto: Printscreen/Youtube