PETAR GRAŠO NAPRAVIO NOĆ ZA PAMĆENJE U BEOGRADU! Sava centar pevao uglas uz njegove hitove, a onda su usledili i svetski rok klasici
Od „Ako te pitaju“ i „Utorak“ do „Sweet Child O’ Mine“ i „Forever Young“ - Petar Grašo priredio je veče za pamćenje, uz hitove koji traju decenijama, emotivna sećanja na Olivera Dragojevića i Arsena Dedića i iznenađenja koja publika nije očekivala.
Pred prepunim Sava centrom, Petar Grašo još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najvećih miljenika publike u regionu! Beogradska publika pevala je uglas od prvih taktova, dok su se nizali hitovi koji već decenijama imaju posebno mesto u srcima regionalne publike. A kada je Grašo odlučio da zapeva i za svoju dušu, koncert je dobio sasvim novu dimenziju - uz svetske rok klasike koji su atmosferu podigli do usijanja!
„Ako te pitaju“, „Utorak“ i „Hej, dušo, ko nam brani“ bili su među pesmama koje je publika pevala od prvog do poslednjeg stiha, a Grašo je još jednom pokazao koliko su njegove pesme omiljene među generacijama.
Ipak, posebno iznenađenje usledilo je kada se Grašo prepustio pesmama koje voli i sam! Uz „Sweet Child O’ Mine“, „What’s Up“ i „Forever Young“, pokazao je i svoju rok stranu, a publika je dobila priliku da ga čuje u drugačijem muzičkom raspoloženju. Energija svetskih klasika unela je dodatnu dinamiku u koncert i donela trenutke u kojima su se emocije smenjivale sa pravom koncertnom euforijom.
Na repertoaru se našla i „Mi plešemo“, Prljavog kazališta, koja je dodatno rasplesala publiku i podsetila da Grašo odlično zna kako da spoji različite muzičke senzibilitete u jednoj večeri.
Emotivnu stranu koncerta obeležila su i sećanja na Olivera Dragojevića i Arsena Dedića, velikane čije su pesme ostavile neizbrisiv trag u regionalnoj muzici. Omaž njihovom stvaralaštvu podsetio je na snagu muzike koja nadilazi vreme, a upravo su takvi trenuci publici doneli posebnu emociju.
Između pesama, Grašo je sa publikom podelio i priče iz života i karijere, prisećajući se trenutaka koji su ga oblikovali kao umetnika. Njegova neposrednost, duhovitost i spontanost učinili su da veče dobije i onu prisnu atmosferu po kojoj su njegovi koncerti prepoznatljivi.
Od velikih ljubavnih balada do svetskih rok hitova, Grašo je i ovoga puta pokazao da njegov repertoar ima odgovor na svako raspoloženje. Prepuna dvorana, publika koja je pevala uglas i spontani trenuci, obeležili su beogradski koncert koji je još jednom spojio nostalgiju, emocije i dobru svirku.
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