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Od „Ako te pitaju“ i „Utorak“ do „Sweet Child O’ Mine“ i „Forever Young“ - Petar Grašo priredio je veče za pamćenje, uz hitove koji traju decenijama, emotivna sećanja na Olivera Dragojevića i Arsena Dedića i iznenađenja koja publika nije očekivala.

Pred prepunim Sava centrom, Petar Grašo još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najvećih miljenika publike u regionu! Beogradska publika pevala je uglas od prvih taktova, dok su se nizali hitovi koji već decenijama imaju posebno mesto u srcima regionalne publike. A kada je Grašo odlučio da zapeva i za svoju dušu, koncert je dobio sasvim novu dimenziju - uz svetske rok klasike koji su atmosferu podigli do usijanja!

Foto: Promo

„Ako te pitaju“, „Utorak“ i „Hej, dušo, ko nam brani“ bili su među pesmama koje je publika pevala od prvog do poslednjeg stiha, a Grašo je još jednom pokazao koliko su njegove pesme omiljene među generacijama. Ipak, posebno iznenađenje usledilo je kada se Grašo prepustio pesmama koje voli i sam! Uz „Sweet Child O’ Mine“, „What’s Up“ i „Forever Young“, pokazao je i svoju rok stranu, a publika je dobila priliku da ga čuje u drugačijem muzičkom raspoloženju. Energija svetskih klasika unela je dodatnu dinamiku u koncert i donela trenutke u kojima su se emocije smenjivale sa pravom koncertnom euforijom.

Foto: Promo

Na repertoaru se našla i „Mi plešemo“, Prljavog kazališta, koja je dodatno rasplesala publiku i podsetila da Grašo odlično zna kako da spoji različite muzičke senzibilitete u jednoj večeri. Emotivnu stranu koncerta obeležila su i sećanja na Olivera Dragojevića i Arsena Dedića, velikane čije su pesme ostavile neizbrisiv trag u regionalnoj muzici. Omaž njihovom stvaralaštvu podsetio je na snagu muzike koja nadilazi vreme, a upravo su takvi trenuci publici doneli posebnu emociju.

Foto: Promo