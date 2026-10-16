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Sindi Kraford snimljena je dok je napuštala dom svoje ćerke i kretala ka kući pokojnog sina, koji je preminuo 20. septembra, prema navodima, od predoziranja, samo dan nakon što se prijavio u ustanovu za odvikavanje u Santa Moniki.

Sindi je nosila jednostavnu belu lanenu bluzu i farmerke, a prema rečima očevidaca, u domu pokojnog Preslija sastala se sa suprugom, biznismenom Rendijem Gerberom (64). Njih dvoje su potom ostali u sinovljevoj kući.

Samo nekoliko dana ranije, Sindi, Rendi i njihova ćerka Kaja prvi put su fotografisani zajedno nakon tragedije.

Prema rečima izvora, Kaja veoma teško podnosi gubitak brata, sa kojim je bila izuzetno bliska. Ipak, opisuju je kao snažnu osobu koja pokušava da pronađe snagu da prebrodi ovaj težak period.

Snimci uoči tragedije i dugogodišnja borba

Presli se godinama borio sa zavisnošću od droga i problemima sa mentalnim zdravljem, o čemu je ranije otvoreno govorio. Podsetimo, objavljeni su i snimci nastali noć pre nego što je pronađen mrtav. Na njima je nosio belu potkošulju i pokazivao tetovaže, a prema navodima, delovao je kao da je pod uticajem supstanci. U pozivima hitnoj službi prijavljena je sumnja na predoziranje.

Presli Gerber Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Njegovo telo kremirano je u pogrebnom preduzeću Rose Family Funeral Home, a Sindi i Rendi će urnu sa pepelom svog sina čuvati u svom domu.

(Kurir.rs/Žena)

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