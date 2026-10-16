Posetila kuću pokojnog sina: Sindi Kraford uslikana tri nedelje nakon smrti Preslija Gerbera, iscrpljena od tuge
- Sindi Kraford viđena je kod ćerke Kaje Gerber, a potom i u kući pokojnog sina Preslija, više od tri nedelje nakon njegove smrti.
- Presli je preminuo 20. septembra, prema navodima od predoziranja, dan nakon prijema u ustanovu za odvikavanje u Santa Moniki.
- Porodica je zajedno viđena prvi put posle tragedije, dok Kaja teško podnosi gubitak brata.
Sindi Kraford snimljena je dok je napuštala dom svoje ćerke i kretala ka kući pokojnog sina, koji je preminuo 20. septembra, prema navodima, od predoziranja, samo dan nakon što se prijavio u ustanovu za odvikavanje u Santa Moniki.
Sindi je nosila jednostavnu belu lanenu bluzu i farmerke, a prema rečima očevidaca, u domu pokojnog Preslija sastala se sa suprugom, biznismenom Rendijem Gerberom (64). Njih dvoje su potom ostali u sinovljevoj kući.
Samo nekoliko dana ranije, Sindi, Rendi i njihova ćerka Kaja prvi put su fotografisani zajedno nakon tragedije.
Prema rečima izvora, Kaja veoma teško podnosi gubitak brata, sa kojim je bila izuzetno bliska. Ipak, opisuju je kao snažnu osobu koja pokušava da pronađe snagu da prebrodi ovaj težak period.
Snimci uoči tragedije i dugogodišnja borba
Presli se godinama borio sa zavisnošću od droga i problemima sa mentalnim zdravljem, o čemu je ranije otvoreno govorio. Podsetimo, objavljeni su i snimci nastali noć pre nego što je pronađen mrtav. Na njima je nosio belu potkošulju i pokazivao tetovaže, a prema navodima, delovao je kao da je pod uticajem supstanci. U pozivima hitnoj službi prijavljena je sumnja na predoziranje.
Njegovo telo kremirano je u pogrebnom preduzeću Rose Family Funeral Home, a Sindi i Rendi će urnu sa pepelom svog sina čuvati u svom domu.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Sin Sindi Kraford preminuo od velike doze ibogaina