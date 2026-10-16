Slušaj vest

Pre nabavke mačke važno je istražiti karakteristike rase, informisati se o mogućim naslednim bolestima i realno proceniti koliko vremena, prostora i pažnje možete da joj pružite.

Mačke su među najomiljenijim kućnim ljubimcima, a njihove različite ličnosti, neobičan izgled i šarm osvajaju ljubitelje životinja širom sveta. Dok jedni sanjaju o umiljatoj mački koja će sate provoditi u njihovom krilu, drugi traže razigranu i radoznalu ljubimicu koja će uneti dodatnu živost u njihov dom. Ipak, stručnjaci upozoravaju da izgled nikako ne bi trebalo da bude presudan prilikom odabira mačke. Naime, pojedine rase, uprkos svojoj popularnosti i privlačnom izgledu, imaju specifične potrebe ili su sklonije određenim zdravstvenim problemima.

Foto: Maria Galan Cats / Alamy / Profimedia

To može da znači više vremena posvećenog nezi, dodatne troškove veterinarskih pregleda, ali i izazove sa kojima budući vlasnici možda nisu spremni da se suoče. Upravo o tome govorio je veterinar poznat na društvenim mrežama kao Ben the Vet, koji je na TikToku otkrio četiri rase mačaka koje lično nikada ne bi izabrao za kućnog ljubimca. Iako naglašava da svaka mačka ima svoj karakter i da među pripadnicima iste rase mogu postojati velike razlike, smatra da bi potencijalni vlasnici trebalo da budu upoznati sa određenim rizicima pre donošenja odluke.

1. Bengalska mačka - prelepa, ali izuzetno zahtevna

Bengalske mačke na prvi pogled osvajaju svojim egzotičnim izgledom. Njihovo raskošno krzno sa karakterističnim pegama podseća na krzno divljih mačaka, zbog čega spadaju među najatraktivnije rase na svetu. Ipak, Ben priznaje da ih, uprkos njihovom izgledu, ne bi želeo u sopstvenom domu.

Bengalska mačka Foto: Monika Lukacova / Alamy / Profimedia

„To su prelepe mačke, imaju divno krzno. Razumem zašto se ljudima sviđaju“, rekao je.

Bengalska rasa nastala je ukrštanjem domaćih mačaka sa azijskom leopard mačkom, a poznata je po visokoj inteligenciji, energičnosti i izraženoj potrebi za aktivnošću. Prema Benovom iskustvu, pojedine bengalske mačke mogu biti posebno zahtevne tokom veterinarskih pregleda, naročito kada su uplašene ili pod stresom.

„Kod veterinara su na glasu kao prilično agresivne životinje. To je obično posledica straha, ali rukovanje njima može biti prilično opasno“, objasnio je.

Klikom na link saznajte koje rase mačaka su najskuplje na svetu.

bengalska mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

Dodao je da je reč o izuzetno inteligentnim životinjama kojima je potrebno mnogo mentalne i fizičke stimulacije. Bengalske mačke zato nisu najbolji izbor za svakoga. Potrebni su im prostor za kretanje, igračke, penjalice i vlasnici koji će im svakodnevno posvećivati dovoljno vremena. To, naravno, ne znači da su sve bengalske mačke agresivne. Uz odgovarajuću socijalizaciju, podsticajno životno okruženje i pravilnu brigu, mogu biti privrženi i razigrani kućni ljubimci.

2. Sfinks - mačka bez dlake kojoj je ipak potrebno mnogo nege

Sfinks je jedna od najprepoznatljivijih rasa mačaka na svetu, pre svega zahvaljujući gotovo potpunom nedostatku dlake, velikim ušima i naboranoj koži. Dok ga neki obožavaju zbog neobičnog izgleda, drugima jednostavno nije privlačan. Ben je priznao da je njegov razlog za izbegavanje ove rase delimično stvar ličnog ukusa. Naime, više voli da mazi mačku sa mekanim i paperjastim krznom. Međutim, sfinks ima i određene potrebe koje budući vlasnici ne bi trebalo da zanemare.

sfinks mačka Foto: Jean-Michal Labat / ardea.com / Ardea / Profimedia

Za razliku od većine drugih mačaka, ove životinje nemaju krzno koje bi upijalo prirodna ulja sa kože. Zbog toga im je često potrebna posebna nega kako bi se sprečilo nakupljanje masnoće i nečistoća. Takođe su osetljivije na hladnoću i prekomerno izlaganje suncu. Osim toga, ova rasa sklona je određenim zdravstvenim problemima, uključujući hipertrofičnu kardiomiopatiju, bolest srčanog mišića.

Uprkos tome, sfinks mačke poznate su kao veoma društvene, radoznale i privržene životinje koje često uživaju u ljudskom društvu. Vlasnicima koji su spremni da odgovore na njihove posebne potrebe mogu biti izuzetni ljubimci.

Foto: Vsevolod Zelikov / Alamy / Profimedia

3. Škotski fold - iza preslatkih ušiju krije se ozbiljan problem

Škotski fold je rasa koja je poslednjih godina stekla veliku popularnost zahvaljujući neobičnom izgledu. Njeno najpoznatije obeležje su male uši savijene prema napred. Međutim, upravo je ta karakteristika razlog zbog kojeg Ben ovu rasu nikada ne bi kupio.

„Njihove savijene uši, njihovo glavno obeležje, zapravo su posledica poremećaja hrskavice“, objasnio je.

Naime, karakterističan izgled ušiju povezan je sa genetskom promenom koja utiče na razvoj hrskavice i kostiju.

škotski fold Foto: Natalya Onishchenko / Alamy / Profimedia

Taj poremećaj, poznat kao osteohondrodisplazija, ne zahvata samo uši već može da utiče i na zglobove i izazove bolne promene na kostima. Kod nekih mačaka simptomi se pojavljuju već u mladom uzrastu, a mogu da uključuju ukočenost, otežano kretanje, hramanje i hroničan bol.

Zbog ovih zdravstvenih rizika, uzgoj škotskih fold mačaka izaziva ozbiljne rasprave o dobrobiti životinja. Ben ističe da ne želi da podržava uzgoj rase čije je prepoznatljivo fizičko obeležje direktno povezano sa mogućom patnjom.

Iako se ove mačke često opisuju kao mirne, nežne i privržene, njihovi potencijalni zdravstveni problemi važan su razlog za oprez.

4. Persijska mačka - raskošno krzno i lice koje može da oteža disanje

Persijske mačke decenijama spadaju među najpoznatije i najomiljenije rase. Njihovo dugo, gusto krzno, velike oči i mirna narav mnogima su neodoljivi. Ipak, upravo je persijska mačka jedna od rasa koje Ben posebno izbegava zbog mogućih zdravstvenih komplikacija povezanih sa izgledom lica.

persijska mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

Naime, mnoge persijske mačke imaju izrazito spljoštenu njušku, što je posledica selektivnog uzgoja.

„Video sam persijske mačke kojima nos izgleda kao da je utisnut u lice, a oči im izviruju izvan linije nosa“, rekao je veterinar.

Objasnio je da takva građa može da izazove ozbiljne poteškoće sa disanjem, slično problemima koji se javljaju kod pojedinih rasa pasa sa kratkom njuškom. Kod mačaka sa izrazito spljoštenim licem nozdrve mogu biti sužene, a strukture unutar nosnih prolaza zbijene, što otežava normalan protok vazduha.

Osim problema sa disanjem, mogu se javiti i poteškoće sa suznim kanalima, pojačano suzenje i određeni problemi sa očima. Dugo krzno takođe zahteva redovno četkanje kako bi se sprečilo stvaranje čvorova i mršenje dlake.

Foto: ardea.com / John Daniels / Ardea / Profimedia

To ne znači da su ove mačke loši kućni ljubimci!

Iako je veterinar izdvojio četiri rase koje lično ne bi izabrao, to ne znači da su sve mačke ovih rasa loši kućni ljubimci. Svaka životinja ima sopstvenu ličnost, a njeno ponašanje i kvalitet života zavise od brojnih faktora, uključujući genetiku, socijalizaciju, zdravstveno stanje i uslove u kojima živi. Ipak, Benov spisak podseća na važnu činjenicu: pojedine fizičke karakteristike koje ljudima deluju posebno privlačno mogu biti povezane sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Zato je pre nabavke mačke važno istražiti karakteristike rase, informisati se o mogućim naslednim bolestima i realno proceniti koliko vremena, prostora i pažnje možete da joj pružite. Ako se odlučite za kupovinu, posebno je važno da izaberete odgovornog odgajivača koji obavlja odgovarajuće zdravstvene preglede i dobrobit životinja stavlja na prvo mesto.

Vredi razmisliti i o udomljavanju, jer u skloništima brojne mačke različitih uzrasta, izgleda i karaktera čekaju novi dom. Na kraju, najbolja mačka nije nužno ona najneobičnijeg izgleda ili najpopularnijeg porekla, već ona čijim potrebama možete odgovorno da udovoljite i kojoj možete da pružite zdrav, bezbedan i srećan život.

Bonus video: