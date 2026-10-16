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Elizabet Holms prvi put je omogućila redak uvid u svoj privatni život u novom dokumentarcu koji donosi niz sve bizarnijih i neočekivanijih obrta.

Film „You Can See Everything“, u režiji Nejtana Fildera i Lensa Openhajma, prati osnivačicu kompanije Teranos u 34 dana koja su prethodila početku izdržavanja zatvorske kazne u maju 2023. godine. Dokumentarac, koji traje gotovo tri sata, donosi nesvakidašnji pristup Holmsovoj, njenom partneru Biliju Evansu i njihovo dvoje male dece u porodičnom domu na obali Kalifornije. Filder je čak pozvan da se useli u gostinsku sobu njihove kuće.

Elizabet Holms u zatvoru:

1/5 Vidi galeriju Kako Elizabet Holms, nekad najmlađa milijarderka na svetu, provodi zatvorske dane Foto: TC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Međutim, ono što počinje kao intiman portret jedne od najkontroverznijih ličnosti iz Silicijumske doline postepeno prerasta u nešto mnogo neobičnije. Pojedina otkrića toliko su iznenađujuća da će čak i gledaoci upoznati sa Filderovim pomeranjem granica dokumentarnog filma teško poverovati u ono što vide.

Dokumentarac je tokom tri godine uglavnom sniman u tajnosti. Svetsku premijeru iznenada je imao 6. septembra na filmskom festivalu u Teljurajdu, a potom je prikazan i na Njujorškom filmskom festivalu 30. septembra.

Od neočekivanih detalja iz privatnog života Elizabet Holms do dramatičnog obrta koji potpuno menja prirodu filma, izdvajamo najveća otkrića iz dokumentarca „You Can See Everything“.

Partner Elizabet Holms pojavljuje se potpuno nag u sceni tuširanja

Na početku dokumentarca Bil Evans, koji je u dobroj fizičkoj formi, prikazan je tokom treninga u teretani. U neočekivano intimnom trenutku dozvoljava filmskoj ekipi da ga snima dok se potpuno nag tušira.

Foto: AP

Holms i Evans pozvali su autore filma da žive u njihovoj gostinskoj kući

Tokom ranih faza snimanja Elizabet Holms i Bil Evans pozvali su Nejtana Fildera i Lensa Openhajma da se presele u njihovu gostinsku kuću kako bi izbliza dokumentovali svakodnevicu porodice. Iako su u početku oklevali, reditelji su na kraju prihvatili poziv, ali su ubrzo shvatili da smeštaj nema ni neke osnovne pogodnosti – čak ni dušeke za krevete. Dušeke su dobili tek naknadno.

Kako je Openhajm otkrio tokom nedavnog razgovora sa publikom posle projekcije u Los Anđelesu, on i Filder postajali su sve zabrinutiji zbog mogućnosti da su u njihovim sobama postavljeni skriveni uređaji za nadzor. Na kraju su naručili uređaj kojim su pregledali gostinsku kuću u potrazi za prislušnim uređajima.

„Bili smo u sopstvenom trileru o zaveri. Svi smo postali paranoični“, rekao je Openhajm.

Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Elizabet Holms tvrdi da nikada u životu nije izgovorila laž

U jednom trenutku Filder pita Holmsovu o kompaniji Teranos i o tome da li je obmanjivala investitore navodeći ih da veruju kako tehnologija kompanije funkcioniše, iako to nije bio slučaj. Zatim je pita da li je ikada u životu izgovorila laž.

„Mislim da nisam“, odgovara Holms, ostavljajući Fildera vidno zatečenim.

Kada je dodatno pritisne pitanjem da li je ikada izgovorila neku bezazlenu laž kako bi izbegla druženje ili susret sa prijateljima, Holmsova nevoljno priznaje da je to verovatno ipak učinila.

Elizabet Holms zaplakala dok je gledala kako je Amanda Sejfrid glumi u seriji „The Dropout“

Holmsova otkriva da nikada nije pogledala nagrađivanu interpretaciju svog lika koju je Amanda Sejfrid ostvarila u seriji „The Dropout“. Filder je potom ubeđuje da zajedno sa partnerom pogleda seriju.

Foto: A24 / Planet / Profimedia

Par je prikazan u krevetu dok prati scene iz ostvarenja, uključujući i onu u kojoj Sejfrid, u ulozi Holmsove, viče: „Donesite je*eni novac!“, tokom razgovora o poslovanju sa milijarderom Larijem Elisonom, osnivačem kompanije Orakl. Elisona u seriji tumači Hart Bohner.

Savladana emocijama, Holmsova počinje da plače i traži od Fildera da ugasi ekran. On to i čini.

Amanda Sejfrid pojavljuje se u dokumentarcu i ponovo tumači Elizabet Holms

U jednom od najbizarnijih obrta filma, Filder odlučuje da uključi Amandu Sejfrid u projekat nakon što Holmsova počne da služi zatvorsku kaznu.

Glumica se prvi put pojavljuje na polovini dokumentarca, u izrazito neobičnoj, gotovo nadrealnoj sceni: gleda snimak Holmsove dok reaguje na njenu glumačku interpretaciju u seriji „The Dropout“. Reč je o reakciji koju su gledaoci upravo imali priliku da vide.

Filder tu ideju razvija još dalje i angažuje Sejfrid da ponovo odigra svoju upečatljivu verziju Holmsove u scenama u kojima izgovara stvarne reči osnivačice Teranosa. Među njima je i telefonski razgovor koji Holmsova vodi sa Filderom iz zatvora.

Sejfrid u otvorenim razgovorima sa rediteljem iznosi i svoje mišljenje o ženi koju je tumačila. Iako pokazuje razumevanje za Holmsovu, istovremeno preispituje njene postupke i njeno psihičko stanje.

Bonus video:

19:24 Pogledajte dokumentarac o seriji Porodica KURIR TELEVIZIJE Izvor: Kurir televizija