Slušaj vest

Golden Spades Balkan Awards 2026: Brend VolcanoBet nagrađen u kategoriji „Responsible Gaming Initiative in the Balkans“

Brend VolcanoBet, koji posluje u okviru Vezuv grupe, dobitnik je prestižnog međunarodnog priznanja „Responsible Gaming Initiative in the Balkans” (Inicijativa za odgovorno priređivanje igara na sreću na Balkanu) na prvoj dodeli nagrada „Golden Spades Balkan Awards 2026“, održanoj 24. novembra u Sofiji, u Bugarskoj, u okviru manifestacije „Gaming Industry Gala Dinner 2026“. Ovo priznanje predstavlja značajan međunarodni uspeh za Vezuv grupu i potvrdu njenog opredeljenja za odgovorno poslovanje, razvoj inicijativa usmerenih na odgovorno priređivanje i aktivan doprinos unapređenju standarda u industriji igara na sreću na regionalnom tržištu.

Foto: GoldenSpades.eu

Poseban značaj nagrade ogleda se u činjenici da je naš brend VolcanoBet prepoznat upravo u oblasti odgovornog priređivanja igara na sreću, koja predstavlja jedan od važnih prioriteta savremene gaming industrije. Vezuv grupa svoju posvećenost ovoj oblasti tokom prethodnih godina pokazuje kroz realizaciju namenski osmišljenih kampanja, ali i podršku relevantnim institucijama i strukovnim udruženjima na tržištima na kojima posluje.

Nagradu je u ime Vezuv grupacije primio Oleg Sekulović, član Nadzornog odbora Vezuv grupe, koji se tom prilikom zahvalio organizatorima i Balkanskoj federaciji na dodeljenom priznanju, ističući značaj odgovornog poslovanja i kontinuiranog ulaganja u razvoj regionalnog tržišta.

Foto: GoldenSpades.eu

Oleg Sekulović: „Posebno smo ponosni na našu posvećenost odgovornom priređivanju“

Sekulović je naglasio da je Vezuv grupacija tokom prethodnih godina ostvarila značajna ulaganja ne samo na tržištu Crne Gore već i na tržištima Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i da posebno mesto u poslovnoj strategiji zauzima promocija odgovornog priređivanja. „Našu posvećenost odgovornom priređivanju kontinuirano potvrđujemo kroz realizaciju kampanja pod nazivom „Imaj granicu - crvena linija“i “Mi odrasli – budimo dorasli “, kao i kroz podršku relevantnim institucijama i strukovnim udruženjima na tržištima na kojima poslujemo. Posebno nam je važno da budemo aktivan partner inicijativama koje doprinose promociji odgovornog priređivanja i unapređenju standarda gaming industrije u regionu. Verujemo da je saradnja kompanija, institucija i strukovnih udruženja od ključnog značaja za dalji razvoj ove industrije, zbog čega pružamo snažnu podršku radu i inicijativama Balkanske federacije“, izjavio je Sekulović. Dodela nagrada „Golden Spades Balkan Awards 2026“ održana je u okviru četvrtog izdanja manifestacije „Gaming Industry Gala Dinner“, u organizaciji AOGGAB-a, u saradnji sa Balkan Gaming Federation (Balkanskom gejming federacijom). Događaj je okupio predstavnike regionalne i međunarodne gaming industrije, strukovnih udruženja i vodećih kompanija iz sektora igara na sreću iz regiona, Evrope i sveta.

Foto: GoldenSpades.eu

Dvodnevno učešće na regionalnom skupu gaming industrije Pored prisustva svečanoj dodeli nagrada i manifestaciji „Gaming Industry Gala Dinner“, Sekulović je tokom dvodnevnog boravka u Sofiji, 24. i 25. novembra, učestvovao i na prvom izdanju „Balkan Gaming Roundtable“, regionalnom radnom sastanku koji je okupio rukovodstvo Balkan Gaming Federation, predstavnike sedam članica Federacije i odabrane vodeće kompanije iz gaming industrije na Balkanu. U fokusu sastanka bile su ključne teme za budućnost industrije, uključujući regulaciju tržišta, borbu protiv ilegalnog priređivanja igara na sreću, zaštitu legalne industrije, unapređenje poslovnog ambijenta, razmenu iskustava i znanja, kao i definisanje zajedničkih regionalnih inicijativa i prioriteta za 2027. godinu.

Foto: GoldenSpades.eu

Učešće predstavnika Vezuv grupe na ovom regionalnom skupu predstavlja priliku za aktivno uključivanje u stručni dijalog, razmenu iskustava i doprinos inicijativama usmerenim na dalji razvoj gaming industrije na Balkanu. Međunarodno priznanje u Sofiji predstavlja važnu potvrdu dosadašnjeg rada, poslovnog razvoja i strateškog opredeljenja Vezuv grupe, koja kroz svoj brend VolcanoBet posluje na tržištima Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, uz jasnu viziju dugoročnog i održivog poslovanja.