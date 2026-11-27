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Sneg ima važnu ulogu u zaštiti biljaka od niskih temperatura, jer zemljištu i korenovom sistemu pruža prirodnu izolaciju. Međutim, kako zime postaju sve nepredvidljivije, a sneg često kasni ili potpuno izostane, baštensko cveće može biti izloženo ozbiljnom riziku.

Dok nama nedostatak snega možda samo kvari zimski ugođaj, za biljke to može značiti da će njihovo korenje, lukovice i krtole ostati nezaštićeni tokom najhladnijih dana.

Gradski baštovan Sergej Jermošin objasnio je zašto je snežni pokrivač toliko važan i kako možemo da pomognemo cveću da bezbedno dočeka proleće.

Sneg je prirodni izolator za biljke

Mnogi misle da sneg biljkama donosi dodatnu hladnoću, ali njegova uloga je zapravo suprotna. On deluje kao zaštitni sloj koji sprečava da se zemlja prebrzo i previše duboko smrzne.

Kako objašnjava Jermošin, blagovremeno formiran i dovoljno debeo snežni pokrivač štiti koren, lukovice i krtole od velikih temperaturnih oscilacija. Osim što pruža toplotnu izolaciju, sneg predstavlja i važan izvor vlage.

Niske temperature nisu dobre za sve vrste cveća, zato neke vrste treba zaštiti od mraza i snega Foto: M Burton / Alamy / Profimedia

Kada ga nema, tlo je mnogo izloženije niskim temperaturama, pa korenov sistem i podzemni delovi biljaka mogu da stradaju. Posebno su opasni iznenadni jaki mrazevi koji nastupe dok je zemlja potpuno nezaštićena.

Koje biljke treba dodatno zaštititi?

Ne prezimljavaju sve baštenske biljke na isti način. Dok pojedine vrste dobro podnose niske temperature, drugima je potrebna dodatna nega. Osetljivije cveće može zahtevati pokrivanje, izolaciju, a u nekim slučajevima i vađenje lukovica ili krtola iz zemlje.

Ako sneg izostane, biljke možete zaštititi materijalima koje već imate u domaćinstvu ili bašti. Kao pokrivač mogu poslužiti slama, suvo lišće i pokošena trava, dok je jedna od mogućnosti i upotreba geotekstila gustine od 80 do 100 grama po kvadratnom metru.

Ipak, važno je da zaštita ne bude previše zbijena. Biljkama je, osim toplote, potrebna i cirkulacija vazduha. Ako ih čvrsto umotate i potpuno zatvorite, može doći do zadržavanja vlage i truljenja. Cilj je da im obezbedite zaštitu koja će istovremeno omogućiti da dišu.

Osetljive lukovice i krtole mogu da prezime u zatvorenom prostoru

Pojedine vrste cveća ne mogu bezbedno da ostanu u zemlji tokom zime, naročito ako su temperature veoma niske. U takvim slučajevima stručnjak preporučuje da se njihove krtole i lukovice izvade i čuvaju na odgovarajućem hladnom mestu.

Prema njegovom savetu, nakon vađenja ne treba uklanjati svu zemlju sa krtola. Mogu se smestiti u kutiju i čuvati na temperaturi oko nule, odnosno na nekoliko stepeni ispod nule, u zavisnosti od zahteva konkretne biljke.

Ako nemate odgovarajuće mesto za skladištenje, pojedine vrste mogu se čuvati i u frižideru. U tom slučaju krtole se smeštaju u odgovarajući supstrat, poput treseta, peska ili sterilisanog zemljišta, kako bi im se obezbedili uslovi za period mirovanja. Na proleće se ponovo mogu preneti u baštu i posaditi.

Međutim, ovakav način čuvanja nije pogodan za svaku biljku. Pre nego što izvadite lukovice ili krtole, proverite koji su uslovi potrebni baš toj vrsti.

Ne postoji jedno pravilo za sve biljke

Najvažnije je da ne primenjujete isti način zaštite na sve cveće u bašti. Neke vrste mogu bez problema da prezime napolju, drugima je dovoljno prekriti koren, dok je pojedine potrebno izvaditi iz zemlje i čuvati u zatvorenom prostoru.

Jermošin zato savetuje da se za svaku biljku posebno provere preporučene temperature i uslovi prezimljavanja. Ako niste sigurni kako da zaštitite određenu vrstu, potražite pouzdane informacije o njenoj nezi tokom zime.

Malo pripreme pre dolaska jačih mrazeva može da napravi veliku razliku. Pravilna zaštita pomoći će da korenje i lukovice ostanu sačuvani, a da vas na proleće u bašti ponovo dočekaju zdravi izdanci i cvetovi.

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