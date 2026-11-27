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Više od mesec dana nakon što je njegov polubrat objavio vest o smrti nekadašnje dečje zvezde Kristijana Kazinsa, poznatog po ulozi u komediji "Policajac iz vrtića", pojavili su se novi detalji o okolnostima pod kojima je preminuo. Prema policijskim zapisima do kojih je došao portal TMZ, glumac je pronađen mrtav 20. oktobra u svom domu u kalifornijskom gradu Irvajnu.

Policiju pozvao zabrinuti brat

Policiju je pozvao njegov brat jer mu se Kristijan nekoliko dana nije javljao. Policajci su stigli na njegovu adresu nešto posle podneva i pronašli ga mrtvog na kauču u dnevnoj sobi. Imao je 43 godine. Zasad nije poznato da li je policiju pozvao njegov brat blizanac Džozef, poznatiji kao Džoi Kazins, ili polubrat Džonas Rezer, koji je prošlog meseca objavio vest o njegovoj smrti.

Oproštaj na društvenim mrežama

Rezer se od Kristijana oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama, u kojoj je otkrio da je njegov brat bolovao od teške bolesti jetre.

"Teško mi je da podelim vest da je moj brat Kristijan Kazins preminuo. Kristijan i njegov brat blizanac Džozef moja su braća po biološkom ocu. Odrasli su u Kaliforniji, dok sam ja živeo u Vašingtonu, pa ih nisam upoznao sve do fakultetskih dana. Pre toga gledao sam ih na televiziji, u seriji 'Knots Landing' i u ulozi Dominika u filmu 'Policajac iz vrtića' sa Arnoldom Švarcenegerom", napisao je Rezer.

Dodao je da će brata pamtiti po mnogo čemu, a ne samo po glumačkim ulogama.

"Bio je poseban čovek, pun strasti i energije, sa neverovatnim pričama i još većim snovima. Kristijan je bio teško bolestan, imao je bolest jetre. Teši me pomisao da je sada na nebu sa svojom majkom i da više ne trpi bolove. Počivaj u miru, Kristijane. Nadam se da je tvoja duša pronašla spokoj i da si napokon našao mir. Moj si brat i nedostajaćeš mi", poručio je.

Karijera dečje zvezde

Kristijan i njegov brat blizanac Džoi proslavili su se još kao dečaci. Najveću popularnost donela im je uloga Dominika u komediji "Policajac iz vrtića" iz 1990. godine, u kojoj su glumili uz Arnolda Švarcenegera.

Karijeru su započeli nekoliko godina ranije. Od 1987. do 1993. godine smenjivali su se u ulozi Bobija Gibsona Juinga u seriji "Knots Landing". Sa samo pet godina pojavili su se i u seriji "Highway to Heaven".

Scena iz filma Policajac u vrtiću Foto: Printscreen/Youtube/RottenTomatoesClassicTrailers

Poslednju glumačku ulogu imali su 1995. godine u filmu "Twin Sitters", nakon čega su se povukli iz glumačkog sveta.

Prisetio se snimanja "Policajca iz vrtića"

Glumačka ekipa "Policajca iz vrtića" ponovo se okupila 2020. godine, tri decenije nakon premijere filma. Kristijan se tada prisetio kako su on i brat dobili ulogu Dominika.

"Zbog zakona koji regulišu rad dece, smeli smo da radimo samo određeni broj sati dnevno. Bili smo među mlađom decom, a Dominik se pojavljivao u mnogo scena. Zato su shvatili da će im trebati blizanci kako se snimanje ne bi previše odužilo", ispričao je.

Otkrio je i da su reditelja Ivana Rajtmana i Arnolda Švarcenegera upoznali već na početku audicije.

"Već su videli neke naše ranije uloge, odmah smo upoznali Ivana Rajtmana i Arnolda i dobili ulogu. Ali, kada su posle organizovali opsežnije audicije na kojima je učestvovalo mnogo druge dece, pozvali su nas na svaku od njih. Zanimalo ih je i kako se međusobno slažemo i funkcionišemo kao grupa", prisetio se.

(Kurir.rs/Index.hr)

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