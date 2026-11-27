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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Osman podseća brata na opasnosti Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 133. epizode

Murat se suočava sa bolnim posledicama svojih odluka, dok ga susret sa nepoznatim čovekom navodi da preispita sopstvenu vladavinu. Razgovor sa bratom Osmanom koji mu se priviđa, a koji je svrgnut sa prestola i ubijen, podseća ga na opasnosti koje nosi sultanat. Osman ga upozorava da ne veruje nikome, jer čak i najbliži mogu postati neprijatelji, a Murat priznaje da se plaši da će postati okrutan vladar. Posebno ga pogađaju smrti Gevherhan, Ajše i njihove dece, za koje shvata da su povezane sa odlukama koje je sam donosio.

Nepoznati čovek koji je pronašao Murata u šumi tvrdi da može da vidi budućnost i poziva sultana da sazna šta ga čeka. Murat želi da zna da li će ostvariti velike pobede poput svojih predaka i šta će biti sa njegovom porodicom dok bude osvajao nove teritorije. Dobija odgovor da će njegova majka Kosem uvek biti uz njega, ali da to možda neće važiti za svu njegovu braću. Prorok mu najavljuje da će svaka pobeda imati svoju cenu, a kada Murat upita ko mu je najveći neprijatelj, odgovor ga vodi do tajanstvenog crnog konjanika iz njegovih snova.

Nepoznati čovek predviđa sudbinu Muratu Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, glasine o Muratovoj smrti sve više uznemiravaju narod, a pojedini okupljeni zahtevaju da princ Bajazit odmah bude proglašen sultanom. Kosem odlučuje da se lično pojavi pred okupljenima, uprkos upozorenjima da bi situacija mogla da izmakne kontroli. Podseća narod na sve što je žrtvovala za dinastiju i državu, ali i na pomoć koju je godinama pružala običnim ljudima. Njene reči smiruju okupljene, a Kosem obećava da će kao regent zaštititi njihove živote, imovinu i čast dok se Murat ne vrati.

Dok Kosem pokušava da sačuva red u prestonici, Kasim nestaje nakon što je krenuo za Bajazitom. Kosem naređuje Kemankešu da ga pronađe, dok se u pozadini nastavljaju spletke oko sudbine prinčeva. Kemankeš na kraju pronalazi Kasima i odvodi ga nazad u dvor. S druge strane, Bajazit optužuje majku i Sinan-pašu da su njihove igre uzrok svega što se dogodilo. Sinan-paša ga upozorava da ovo nije igra, već rat u kojem mora da se izbori za sopstveni opstanak. S druge strane, Murat je pronađen, ali problemi time nisu rešeni, naprotiv...

Foto: umut volkan kincir

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