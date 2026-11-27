Slušaj vest

Megan Markl ove godine pokazala je kako izgleda božićna jelka kada se ukrasi svedu na jednu boju. Na fotografiji koju je njen brend „As Ever“ u novembru poslao pretplatnicima, vojvotkinja od Saseksa u sivom džemperu, farmerkama i bosih nogu kiti jelku kuglama u nijansi slonovače. Na zelenim granama vidi se i detalj koji je lako ponoviti kod kuće: kroz omče kugli provučene su svetle satenske trake.

Trake ponegde padaju niz grane, pa i sasvim obične kugle deluju kao da pripadaju istom kompletu. Sličan motiv ponavlja se na drugoj fotografiji iz praznične kampanje. Kamin je uokviren zimzelenim granama među kojima svetle sitne lampice. Dovoljno je da se zelenilo i ista boja svetla pojave na dva mesta da bi jelka i ostatak prostorije delovali kao celina.

Kako da bele kugle na jelki izgledaju zanimljivije

Otvorite kutiju sa starim ukrasima i izdvojite one u beloj, krem i boji slonovače. Bliske nijanse lepo se slažu, a među njima će se još bolje videti razlika između mat kugle, glatkog stakla i satenskog sjaja. Ako imate samo nekoliko ukrasa koji se presijavaju, okačite ih blizu lampica. Na tim mestima će uhvatiti odsjaj i istaći se među jednostavnijim kuglama.

Prvo rasporedite veće ukrase, pa manjima popunite praznine. Nekoliko sitnijih kugli uvucite dublje među grane. Tako ćete ih primetiti i kada jelku pogledate sa strane. Za detalj koji je koristila Megan, kroz omču provucite usku satensku traku i zavežite je u mašnu ili ostavite da krajevi slobodno padaju. Dovoljno je da to uradite na nekoliko kugli koje su u visini pogleda.

Prvo lampice, pa ukrasi

Uz bele kugle i ukrase boje slonovače lepo ide toplo belo svetlo. Lampice stavite pre kugli, dok još možete da priđete unutrašnjim granama. Deo niza provucite bliže stablu, a nekoliko lampica ostavite pri vrhovima grana. Kada ih upalite, svetlost će se videti i kroz zelenilo, pa jelka dobija dubinu čak i ako na njoj ima malo ukrasa.

Ako vam se sledeće zime poželi promena, zadržite iste kugle, a bele trake zamenite bordo ili tamnozelenim. Upravo na tako malom detalju možete da promenite izgled jelke bez kupovine čitavog novog kompleta.

Video: Megan Markl igra pred porođaj