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Božićni post počinje u subotu 28. novembra i traje 40 dana do Božića. U toku ovog posta se ne jedu meso, mlečni proizvodi i jaja.

Što se tiče strogosti, blaži je od Uskršnjeg i Velikogospojinskog posta, a podrazumeva se da od 28. novembra do 30. decembra posti na vodi ponedeljkom, sredom i petkom, utorkom i četvrtkom na ulju, a da se subotom i nedeljom jede riba.

Poslednje nedelje posta, post je stroži i isključuje ribu. Tada bi trebalo da se posti na vodi ponedeljkom, sredom i petkom, a ostalim danima na ulju.

Ako ste odlučili da postite, a još uvek niste osmislili jelovnik, u nastavku vam predstavljamo predlog za doručak, ručak i večeru tokom Božićnog posta:

Posni doručak (na ulju): Pita sa heljdom, karfiolom, paprikom i prazilukom

Sastojci:

400 gr kora za pitu

2/3 šolje heljde (šolja od 200 ml)

1/2 struka praziluka

2 šake sitno iseckanog karfiola

3 zelene paprike

2 šolje vode (šolja od 200 ml)

1,5 ravna kašičica soli (ili po ukusu)

1/2 kašičice kumina

1/3 kašičice mlevenog bibera

Ulje za premazivanje pleha i kora

Posna pita Foto: Ivanna Pavliuk / Alamy / Profimedia

Priprema:

Heljdu dobro operite hladnom vodom i ostavite da se ocedi. Potom u šerpu sipajte dve šolje vode, dodajte ravnu kašičicu soli i zagrejte do ključanja. Dodajte opranu heljdu i promešajte. Operite karfiol i razdvojite na veoma sitne cvetove. Paprike očistite od semenki i isecite na kockice. Povrće dodajte heljdi, smanjite temperaturu i poklopite šerpu. Kuvajte otprilike 15 do 20 minuta uz povremeno mešanje. Kada je heljda gotova, ostavite otklopljenu šerpu da ispari tečnost. Nadev ne sme biti previše vlažan jer bi kore tokom pečenja mogle da ostanu gnjecave. Operite praziluk, sitno iseckajte i umešajte u fil, pa dodajte preostalu so, kumin i mleveni biber. Sve pažljivo promešajte kako bi se začini ravnomerno rasporedili. Probajte nadev i po potrebi prilagodite količinu soli. Dublji pravougaoni pleh premažite tankim slojem ulja. Na dno stavite dve kore, blago ih zgužvajte kako bi stale u pleh i između njih nakapajte malo ulja. Preko kora rasporedite fil, pa stavite naredne dve kore, opet premažite ulje i dodajte fil. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sav fil. Završite sa poslednje dve kore, koje ćete blago premazati uljem kako bi tokom pečenja dobile lepu, rumenu površinu. Pecite pitu u rerni na 180 stepeni otprilike pola sata, dok površina ne dobije zlatnosmeđu boju, a kore ne postanu hrskave. Kada je pečena, pitu izvadite iz rerne i prekrijte čistom krpom na desetak minuta. Tako će gornje kore malo omekšati, a pita će se lakše seći. Posni ručak (na vodi): Punjene paprike sa orasima

Punjene paprike Foto: Profimedia

Sastojci:

20 paprika

300 gr pirinča

8 glavica crnog luka

4 krompira

1 šaka mlevenih oraha

2 kašičice aleve paprike

so po ukusu

voda

Priprema:

Operite pirinač i potopite nakratko u vodi. Sitno iseckajte luk, a krompir oljuštite i izrendajte. Pomešajte (oceđeni) pirinač, luk, krompir, dodajte orahe, alevu papriku i so. Paprike operite, uklonite peteljke i semenke, pa ih napunite filom (nemojte do vrha, jer će pirinač tokom kuvanja nabubriti) Poređajte paprike u šerpu, nalijte vodom tako da budu delimično prekrivene i kuvajte na tihoj vatri oko 2–3 sata, dok pirinač i povrće potpuno ne omekšaju. Posna večera (na vodi): Urnebes kiflice

Sastojci:

Za testo:

500 gr brašna

300 ml mlake vode

1 kesica suvog kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

Za fil:

200 g čvrstog tofua

1-2 kašičice ljute tucane paprike

prstohvat soli

1-2 kašike vode, po potrebi

Za premazivanje:

malo vode

susam ili krupna so, po želji

Posne kiflice Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Priprema:

Pomešajte šećer, suvi kvasac i vodu, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. U većoj posudi pomešajte brašno i so, pa dodajte kvasac sa vodom i zamesite glatko, mekano testo. Ako je potrebno dodajte još malo brašna, ali pazite da testo ne bude previše tvrdo. Pokrijte testo čistom krpom i ostavite na toplom mestu oko 45 minuta, odnosno dok se ne udvostruči masa. U međuvremenu pripremite fil tako što ćete da izmrvite tofu, pa ga pomešajte sa tucanom paprikom i malo soli. Ako je smesa previše suva, dodajte jednu do dve kašike vode i sve dobro sjedinite. Fil treba da bude dovoljno kompaktan da može lako da se stavlja na testo. Podelite testo na dva jednaka dela, pa svaki razvucite u krug i isecite na 12 trouglića. Stavite fil, pa uvijte u kiflicu. Kad poređate kiflice u pleh, ostavite ih još 15 minuta "da odmore". Pre pečenja svaku kiflicu premažite sa malo vode i po želji pospite susamom ili krupnom solju. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Kad su gotove, prekrijte ih čistom krpom na još nekoliko minuta, pa uživajte.

VIDEO: Počeo je Božićni post