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Poslednjih dana na društvenim mrežama video-snimak sa jedne svadbe postao je pravi hit na svim platformama, prikupivši milione pregleda. Iako mladenci nisu javne ličnosti, jedan neobičan detalj sa samog čina venčanja privukao je ogromnu pažnju publike na internetu i izazvao žestoke rasprave.

Na snimku sa ceremonije vidi se momenat u kojem mladu do oltara dovodi njen rođeni brat, ali se neposredno pre nego što ju je predao budućem suprugu odigrala izuzetno emotivna scena. Dvojica muškaraca su se snažno zagrlila, ali umesto kratkog, prijateljskog pozdrava i znaka poštovanja, desilo se nešto sasvim neočekivano, jer je zagrljaj potrajao neuobičajeno dugo i bio je ispunjen snažnim osećanjima.

Mlada je staloženo posmatrala ovu dirljivu scenu pored sebe, da bi u jednom momentu nežno spustila ruku na svog verenika kako bi mu pružila podršku.

Očigledno je da ovakav zagrljaj predstavlja iskren i dubok izraz bliskosti između mladoženje i mladinog brata, a kada se uzme u obzir podatak da su oni zapravo nerazdvojni prijatelji od detinjstva, njihova reakcija postaje sasvim logična i jasna.

Međutim, veliki deo javnosti na internetu ne deli to mišljenje, pa mnogi tvrde da njihov zagrljaj izgleda previše "dramatično" i "sumnjivo", ostavljajući zlonamerne komentare kojima insinuiraju da između mladoženje i brata njegove izabranice postoji nešto mnogo dublje od običnog drugarstva.

"Ova žena se udaje za ljubav života svog brata", "Mislim da će ova nevesta vrlo brzo saznati neke sočne tračeve", "Otkad se nosi belo na tuđem venčanju", "Ljudi, dajte im malo prostora da budu sami", "Devojko, to je njegov čovek", , pa je malo gužva", "Strašno je neprijatno gledati ovo, ima nečeg vše od običnog zagrljaja u svemu", "Mlada je poslednja rupa na svirali na svom sopstvenom venčanju", glase samo neke od brojnih sličnih opaski ispod snimka.

Prijateljski je zagrliti se

Nasuprot tome, javili su se i brojni korisnici koji veruju da je potpuno normalno da se najbolji drugovi ili braća ovako srdačno zagrle u jednom od najvažnijih životnih trenutaka, naročito kada brat preuzima ulogu zaštitnika svoje sestre. Pored toga, oni su ukazali i na predrasude sa kojima se suočavaju muškarci koji se ne stide da pokažu osećanja, ističući da se pripadnici jačeg pola često povlače u sebe upravo iz straha od osude okoline kada pokažu svoju emotivnu stranu.

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