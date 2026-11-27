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Iznenadni pljusak vas je zatekao baš u trenutku kada kod sebe nemate rezervnu majicu, suve čarape, niti fen, a svakodnevne obaveze ne trpe odlaganje. U takvoj situaciji svako se prvo zapita da li će ga sam boravak na kiši direktno oboriti u postelju ili je zapravo najveća nevolja to što će satima biti u mokroj odeći.

Kako se na brzinu osušiti kad pokisnete Foto: Lee Hudson / Alamy / Profimedia

Za početak valja razrešiti najveću zabludu, jer kiša sama po sebi ne može da izazove prehladu. Infekcije disajnih puteva uzrokuju virusi, a ne kišne kapi, vlažna kosa ili činjenica da ste pokisli dok ste žurili da završite poslove. Da bi se neko zaista razboleo, neophodan je direktan kontakt sa virusom, koji se najčešće prenosi putem kapljica što ih zaraženi izbacuju dok kašlju, kijaju ili govore.

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Iako kišne kapi u sebi ne nose viruse, to nimalo ne znači da loše vremenske prilike ne utiču na naš organizam. Ukoliko duže vreme provedete izloženi hladnoći i vlazi, telesna temperatura počinje da opada, čime se stvaraju povoljni uslovi za opstanak pojedinih bakterija i privremeno slabi odbrambeni mehanizam tela.

Uz to, hladan i suv vazduh isušuje sluzokožu nosa i disajnih puteva, koja inače služi kao ključna zaštitna barijera od prodora virusa. Pored svega toga, niže spoljašnje temperature dovode se u vezu sa slabijim lokalnim imunološkim odgovorom u samoj nosnoj duplji.

Hladno vreme isušuje sluzokožu nosa Foto: Profimedia

Ogroman uticaj imaju i naše navike čim napolju počne nevreme, jer tada znatno više vremena boravimo u zatvorenim prostorijama, često okruženi velikim brojem ljudi, gde se respiratorni virusi prenose daleko brže i lakše nego na otvorenom prostoru.

Pokisli ste, a nema presvlačenja - šta onda?

U situaciji kada uz sebe nemate suvu odeću i nemate priliku da se odmah ugrejete u svom domu, najlošija opcija je da nepomično sedite i dozvolite da vas mokra tkanina postepeno rashlađuje. Čak i bez uslova za kompletno sušenje, nekoliko jednostavnih poteza može osetno da smanji neprijatnost i spreči nagli gubitak telesne toplote.

Kako se na brzinu osušiti kad pokisnete Foto: Kairi Aun / Alamy / Profimedia

Pre svega, ostanite u pokretu koliko god je to izvodljivo, pošto fizička aktivnost sprečava da se telo ukoči usled hladnoće, osim u slučaju da ste već potpuno iscrpljeni ili promrzli. Takođe, obavezno se sklonite od vetra i promaje, makar pod neku nadstrešnicu, u ulaz zgrade ili automobil, jer strujanje vazduha preko mokre garderobe višestruko pojačava osećaj zime.

Čim vam se ukaže prilika u nekom lokalu, kiosku, radnji ili na poslu, popijte topli napitak koji će vas zagrejati iznutra dok se borite sa hladnoćom, a izbegavajte i predugo zadržavanje u sasvim mokroj garderobi ukoliko možete bar delimično da je prosušite ili zamenite makar jedan komad, poput jakne ili čarapa.

Kratkotrajno izlaganje kiši, na primer dok obavljate brze usputne obaveze, uglavnom ne povećava bitnije rizik od bolesti, dok prava nevolja nastupa onda kada satima ostajete na hladnom i vlažnom bez ikakve zaštite.

Hladnoća i voda mogu biti velika zamka

Vlažna kosa sama po sebi neće izazvati virusnu prehladu, bilo da ste izašli napolje odmah nakon pranja ili ste legli u krevet pre nego što se sasvim osušila, ali će vam svakako doneti osećaj hladnoće i nelagode. Daleko ozbiljnija pretnja od obične prehlade jeste pothlađivanje organizma, posebno nakon dugotrajnog boravka na zimi i vlazi.

Kako se na brzinu osušiti ako ste kad pokisnete Foto: Shutterstock

Obratite posebnu pažnju na signale kojima vas telo upozorava posle dužeg izlaganja lošem vremenu, jer neprekidno drhtanje, jaka pospanost i osećaj zbunjenosti nipošto nisu bezazlene pojave koje smete da zanemarite. Tokom hladnijih dana i niska temperatura vazduha i hladna voda znatno uvećavaju opasnost od hipotermije.

Posebno vodite računa da glavu i stopala zaštitite od poplavne vode na ulicama, jer ona često može biti zagađena i puna skrivenih opasnosti, zbog čega treba izbegavati prolazak vozilom kroz poplavljene deonice, kao i svaki direktan kontakt sa takvom vodom.

Lepša strana

Onog trenutka kada najzad stignete do toplog prostora sa suvom garderobom, odmah svucite svu mokru odeću i obuću, a naročito vlažne čarape i donji veš. Kožu osušite suvim peškirom bez grubog trljanja, obucite nekoliko tanjih slojeva garderobe umesto jednog glomaznog i teškog komada, pa se dodatno ugrejte šoljom toplog čaja ili tuširanjem toplom vodom.

Ako ste pokisli, dodatno se ugrejte šoljom čaja Foto: Shutterstock

Zanimljivo je da padavine mogu imati i veoma pozitivne efekte kada niste primorani da kisnete na vetru. Velikom broju ljudi zvuk kišnih kapi pomaže da se oslobode napetosti, lakše se opuste i brže utonu u san, dok sama kiša ispira nečistoće i alergene iz atmosfere i čini vazduh znatno svežijim. Pojedini rekreativci čak uživaju u treningu po kiši jer im prija prirodno rashlađivanje tela tokom fizičkog napora.

Na koncu, suština je u tome da kišne kapi u sebi ne nose viruse prehlade, ali svakako nema razloga da satima trpite vlagu i zimu, pa se kad god možete sklonite na suvo, ugrejte i sačuvajte energiju za ostatak dana.

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